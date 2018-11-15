Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дружно ответили на критику хейтеров. Звездной паре очень не нравится, что даже спустя столько лет, их продолжают осуждать и критиковать за то, что когда-то давно певец ради бывшей солистки группы "ВИА Гра" оставил свою семью.

А началось все с обычного интервью, которое звездная пара дала одному из российских журналов. В нем композитор и его возлюбленная называют себя единым целым, говорят о любви, доверии и многом другом. Именно эта идиллия больше всего и возмутила фанатов, ведь большинство из них еще помнит, как Валерий ради Альбины ушел от троих детей и жены.

Больше не имея сил сдерживаться, Меладзе решил высказать свое недовольство посредством Инстаграм. Обратившись ко всем поклонникам, он заявил: "Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. У нас двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких". Помимо этого, Валерий отметил, что не стоит беспокоиться и за его дочерей от первого брака. Девочки не обделены любовью отца и он заботится о них настолько, насколько это возможно. "Пора всем успокоиться!" - резюмировал певец.

Не стала молчать и Джанабаева, также предложив всем "моралистам" обратить внимание на свои жизни. А особенно бесцеремонной фанатке она пригрозила иском за преследования и клевету: "Ждите повестку, говорливая вы наша" - высказалась разгневанная певица. Помимо этого, она тоже отметила, что детей Валерия от первого брака никто не бросал и в настоящее время у них все прекрасно.

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева находятся в отношениях с 2003 года. За это время у них родились двое сыновей: Константин и Лука. Причем на тот момент, когда певец принял окончательное решение расстаться с женой Ириной, это был 2013 год, Константину было уже около десяти лет.