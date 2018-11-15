Валерий Меладзе: "Отвалите от нашей семьи"
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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дружно ответили на критику хейтеров. Звездной паре очень не нравится, что даже спустя столько лет, их продолжают осуждать и критиковать за то, что когда-то давно певец ради бывшей солистки группы "ВИА Гра" оставил свою семью.
А началось все с обычного интервью, которое звездная пара дала одному из российских журналов. В нем композитор и его возлюбленная называют себя единым целым, говорят о любви, доверии и многом другом. Именно эта идиллия больше всего и возмутила фанатов, ведь большинство из них еще помнит, как Валерий ради Альбины ушел от троих детей и жены.
Больше не имея сил сдерживаться, Меладзе решил высказать свое недовольство посредством Инстаграм. Обратившись ко всем поклонникам, он заявил: "Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. У нас двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких". Помимо этого, Валерий отметил, что не стоит беспокоиться и за его дочерей от первого брака. Девочки не обделены любовью отца и он заботится о них настолько, насколько это возможно. "Пора всем успокоиться!" - резюмировал певец.
Не стала молчать и Джанабаева, также предложив всем "моралистам" обратить внимание на свои жизни. А особенно бесцеремонной фанатке она пригрозила иском за преследования и клевету: "Ждите повестку, говорливая вы наша" - высказалась разгневанная певица. Помимо этого, она тоже отметила, что детей Валерия от первого брака никто не бросал и в настоящее время у них все прекрасно.
Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева находятся в отношениях с 2003 года. За это время у них родились двое сыновей: Константин и Лука. Причем на тот момент, когда певец принял окончательное решение расстаться с женой Ириной, это был 2013 год, Константину было уже около десяти лет.
Краткая информация о Валерии Меладзе
Имя: Валерий Меладзе
Отчество: Шотаевич
День рождения: 23.06.1965
Возраст: 53 года
Место рождения: Батуми
Рост: 183 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: российский певец
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132 / 15.11.18 19:02Она мне не нравилась еще в "ВИА Гре", тем более не нравится и сейчас. Нельзя просто так взять и увести мужчину из семьи с тремя детьми. Это неправильно. И как бы все не говорили, что его дочери счастливы, я так не думаю. Они пережили развод родителей, они знают, что отец много лет изменял матери и вряд ли она когда-нибудь это забудут.
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Вера / 15.11.18 18:33А мне они нравятся. Красивая пара, гармоничная. А как поют?! А уж то, что он там когда-то из семьи ушел, так это с каждым может случиться. Никто не застрахован от подобных превратностей судьбы, поэтому надо быть добрее. Главное, что эту ситуацию приняли его дочери - они же общаются с Валерием. А уж всем остальным до этого никакого дела не должно быть.
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Ник / 15.11.18 18:00Как пара - не очень. А если конкретнее, то он - да, она категорически нет. Что-то в этой Альбине есть отталкивающее, неприятное. Хотя, это только мое мнение.