Александр Семчев стал настоящим примером для тех, кто безрезультатно борется с лишним весом. Мужчина сильно удивил своих поклонников формой, которую ему удалось обрести за прошедшие несколько месяцев.

Поначалу, увидев фотографию, на которой Александр позирует с коллегой, поклонники актера забили тревогу. Он настолько исхудал, что практически перестал быть узнаваемым. И только черты лица и фирменная улыбка выдали в этом невысоком и сильно постройневшем человеке любимца миллионов.

Тронутый столь явным проявлением обеспокоенности со стороны поклонников, Александр тут же поспешил заверить всех, что он, слава Богу, ничем не болен. "Спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании. О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня хватит, но на данный момент я избавился от 40 килограммов" - пояснил Семчев. На главный вопрос, как он это сделал, мужчина тоже ответил достаточно подробно: во-первых, Александр перешел на дробное питание, во-вторых, полностью отказался от жирной и сладкой пищи, ну и в-третьих, в его рационе только здоровая еда и много витаминов, помогающих организму справиться со стрессом.

О причинах, побудивших его сбросить вес, Александр говорит просто: прежде всего для себя, а уже во вторую очередь из-за работы. По словам артиста, он долго изучал специальную литературу, взвешивая все "за" и "против", чтобы с максимальной точностью подобрать для себя правильный рацион питания. А вот от разрекламированных диет, услуг диетологов и накаченных фитнес тренеров актер отказался сразу, решив полагаться исключительно на свои силы.

Напомним, вес Александра Семчева долгие годы находился на отметке почти в 200 килограммов. Мужчина часто принимал участие в передачах, связанных с лишним весом, но никакой практической пользы они ему не приносили, пока он самостоятельно не решил взяться за свое здоровье.