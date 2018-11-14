 
 
 

 
 
На главную
 
 

Семчев: " Я избавился от 40 килограммов"


0 0

Александр Семчев стал настоящим примером для тех, кто безрезультатно борется с лишним весом. Мужчина сильно удивил своих поклонников формой, которую ему удалось обрести за прошедшие несколько месяцев.

Поначалу, увидев фотографию, на которой Александр позирует с коллегой, поклонники актера забили тревогу. Он настолько исхудал, что практически перестал быть узнаваемым. И только черты лица и фирменная улыбка выдали в этом невысоком и сильно постройневшем человеке любимца миллионов.

Тронутый столь явным проявлением обеспокоенности со стороны поклонников, Александр тут же поспешил заверить всех, что он, слава Богу, ничем не болен. "Спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании. О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня хватит, но на данный момент я избавился от 40 килограммов" - пояснил Семчев. На главный вопрос, как он это сделал, мужчина тоже ответил достаточно подробно: во-первых, Александр перешел на дробное питание, во-вторых, полностью отказался от жирной и сладкой пищи, ну и в-третьих, в его рационе только здоровая еда и много витаминов, помогающих организму справиться со стрессом.

О причинах, побудивших его сбросить вес, Александр говорит просто: прежде всего для себя, а уже во вторую очередь из-за работы. По словам артиста, он долго изучал специальную литературу, взвешивая все "за" и "против", чтобы с максимальной точностью подобрать для себя правильный рацион питания. А вот от разрекламированных диет, услуг диетологов и накаченных фитнес тренеров актер отказался сразу, решив полагаться исключительно на свои силы.

Напомним, вес Александра Семчева долгие годы находился на отметке почти в 200 килограммов. Мужчина часто принимал участие в передачах, связанных с лишним весом, но никакой практической пользы они ему не приносили, пока он самостоятельно не решил взяться за свое здоровье.

Краткая информация об Александре Семчеве

Имя: Александр Семчев

Отчество: Львович

День рождения: 16.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Вышний Волочёк

Рост: 170 см

Вес: 127 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер театра и кино

Смотреть фотографии с Александром Семчевым

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2018 Теги: Александр Семчев

А Вы когда-нибудь боролись с лишним весом? 3  

Оставить комментарий
  • Ирина / 14.11.18 19:04
    -
    0
    +
    Боролась и сейчас борюсь. Личный рекорд: - 18 кг. И тоже при отказе от жиров и простых углеводов. Главное белок, клетчатка и мотивация, тогда организм все сможет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Екатерина Мих. / 14.11.18 19:02
    -
    0
    +
    Какой он молодец!! Я тоже вечная "жертва" диет. Уж на каких только не сидела, что только не пробовала - если должная мотивация пропадает, толку никакого не будет. Поэтому Александр все правильно делает, что не загадывает наперед. На сколько его хватит, на столько значит и похудеет. Главное, чтобы вес обратно не вернулся. Желаю ему удачи на этом нелегком пути!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ульяна / 14.11.18 18:52
    -
    2
    +
    О Боже, я не узнала его на первом коллаже! Насколько он изменился. То, что похудел, да бесспорно, но мне кажется и постарел немного, или это кожа так отреагировала на сброс веса? Одним словом, любимого актера не узнать. Но, думаю, сбросить вес - это хорошо. Лишние килограммы еще никому не пошли на пользу.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору