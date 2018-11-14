Семчев: " Я избавился от 40 килограммов"
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Александр Семчев стал настоящим примером для тех, кто безрезультатно борется с лишним весом. Мужчина сильно удивил своих поклонников формой, которую ему удалось обрести за прошедшие несколько месяцев.
Поначалу, увидев фотографию, на которой Александр позирует с коллегой, поклонники актера забили тревогу. Он настолько исхудал, что практически перестал быть узнаваемым. И только черты лица и фирменная улыбка выдали в этом невысоком и сильно постройневшем человеке любимца миллионов.
Тронутый столь явным проявлением обеспокоенности со стороны поклонников, Александр тут же поспешил заверить всех, что он, слава Богу, ничем не болен. "Спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании. О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня хватит, но на данный момент я избавился от 40 килограммов" - пояснил Семчев. На главный вопрос, как он это сделал, мужчина тоже ответил достаточно подробно: во-первых, Александр перешел на дробное питание, во-вторых, полностью отказался от жирной и сладкой пищи, ну и в-третьих, в его рационе только здоровая еда и много витаминов, помогающих организму справиться со стрессом.
О причинах, побудивших его сбросить вес, Александр говорит просто: прежде всего для себя, а уже во вторую очередь из-за работы. По словам артиста, он долго изучал специальную литературу, взвешивая все "за" и "против", чтобы с максимальной точностью подобрать для себя правильный рацион питания. А вот от разрекламированных диет, услуг диетологов и накаченных фитнес тренеров актер отказался сразу, решив полагаться исключительно на свои силы.
Напомним, вес Александра Семчева долгие годы находился на отметке почти в 200 килограммов. Мужчина часто принимал участие в передачах, связанных с лишним весом, но никакой практической пользы они ему не приносили, пока он самостоятельно не решил взяться за свое здоровье.
Краткая информация об Александре Семчеве
Имя: Александр Семчев
Отчество: Львович
День рождения: 16.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Вышний Волочёк
Рост: 170 см
Вес: 127 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
А Вы когда-нибудь боролись с лишним весом? 3
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Ирина / 14.11.18 19:04Боролась и сейчас борюсь. Личный рекорд: - 18 кг. И тоже при отказе от жиров и простых углеводов. Главное белок, клетчатка и мотивация, тогда организм все сможет.
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Екатерина Мих. / 14.11.18 19:02Какой он молодец!! Я тоже вечная "жертва" диет. Уж на каких только не сидела, что только не пробовала - если должная мотивация пропадает, толку никакого не будет. Поэтому Александр все правильно делает, что не загадывает наперед. На сколько его хватит, на столько значит и похудеет. Главное, чтобы вес обратно не вернулся. Желаю ему удачи на этом нелегком пути!
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Ульяна / 14.11.18 18:52О Боже, я не узнала его на первом коллаже! Насколько он изменился. То, что похудел, да бесспорно, но мне кажется и постарел немного, или это кожа так отреагировала на сброс веса? Одним словом, любимого актера не узнать. Но, думаю, сбросить вес - это хорошо. Лишние килограммы еще никому не пошли на пользу.