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Галкин поставил Боню на место


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Виктория Боня является активным пользователем сети инстаграм. Она подписана на многих отечественных и зарубежных звезд. Очень часто девушка оставляет комментарии к их публикациям. Как правило, это приветливые фразы либо реплики о том, что же именно привлекло Викторию в очередном посте.

Особенная «любовь» в этом плане сложилась у Бони с Максимом Галкиным. Однажды юморист уже делал пародию на Вику в виде вайна и тогда они успели обменяться колкостями в адрес друг друга. В этот раз Виктория решила блеснуть своими знаниями и остроумием первой. Прочитав подпись к последнему фото Максима, Боня указала ему на допущенную орфографическую ошибку.

Галкин в долгу не остался. Он парировал Виктории, что ошибся не он, а она. Максим отметил, что употребил слово «потянитесь» в повелительном наклонении, но никак не в будущем времени, как подумала Виктория.

Пользователям такой ответ юмориста пришелся по душе и многие отметили, что лучше бы Виктория промолчала, все-таки Максим получил образование в сфере лингвистики и знает русский язык намного лучше, чем девушка.

Напомним, сейчас Максим находится на территории Америки с гастрольным туром. Он регулярно поддерживает связь с Аллой Борисовной и детьми, а на днях юморист встречался и ужинал с Кристиной Орбакайте. 

Краткая информация о Максиме Галкине

Имя: Максим Галкин

Отчество: Александрович

День рождения: 18.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: юморист, шоумен

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2 Не нравится 2 Нравится 14.11.2018 Теги: Максим Галкин

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