Галкин поставил Боню на место
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Виктория Боня является активным пользователем сети инстаграм. Она подписана на многих отечественных и зарубежных звезд. Очень часто девушка оставляет комментарии к их публикациям. Как правило, это приветливые фразы либо реплики о том, что же именно привлекло Викторию в очередном посте.
Особенная «любовь» в этом плане сложилась у Бони с Максимом Галкиным. Однажды юморист уже делал пародию на Вику в виде вайна и тогда они успели обменяться колкостями в адрес друг друга. В этот раз Виктория решила блеснуть своими знаниями и остроумием первой. Прочитав подпись к последнему фото Максима, Боня указала ему на допущенную орфографическую ошибку.
Галкин в долгу не остался. Он парировал Виктории, что ошибся не он, а она. Максим отметил, что употребил слово «потянитесь» в повелительном наклонении, но никак не в будущем времени, как подумала Виктория.
Пользователям такой ответ юмориста пришелся по душе и многие отметили, что лучше бы Виктория промолчала, все-таки Максим получил образование в сфере лингвистики и знает русский язык намного лучше, чем девушка.
Напомним, сейчас Максим находится на территории Америки с гастрольным туром. Он регулярно поддерживает связь с Аллой Борисовной и детьми, а на днях юморист встречался и ужинал с Кристиной Орбакайте.
Краткая информация о Максиме Галкине
Имя: Максим Галкин
Отчество: Александрович
День рождения: 18.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, шоумен
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, комментарий Виктории был уместным? 5
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Надежда М / 14.11.18 16:10Имел в виду (не имел ввиду)
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Мимо / 14.11.18 15:32А причём тут боня? Это вообще аккаунт другого человека, перепроверяйте информацию, журналисты и редакторы
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Ирина / 14.11.18 14:59Меня тоже все эти «филолохи» в комментариях бесить начинают.
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Пашкова / 14.11.18 14:58Она же работает, вы что! Некогда ей в инстаграме сидеть, за жизнью других следить и комментарии оставлять!
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Lora / 14.11.18 14:22Боне лишь бы засветиться.