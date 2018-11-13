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Николь Кидман: «Я не кинозвезда»


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Николь Кидман не позволяет ее статусу одной из самых известных женщин мира затмить рассудок. Актриса, которой исполнился 51 год, раскрыла поклонникам свою приземленную натуру в интервью для издания Allure.

«Я не считаю себя знаменитостью. Я не знаменитость. Я не кинозвезда, - сказала Николь. - Я чувствую себя актрисой. Знаменитость - это Бейонсе. Это совсем другое».

Николь вместе со своими четырьмя детьми и мужем Китом Урбаном, кантри-певцом, живет сейчас в Нэшвилле. Залогом их великолепного брака Николь видит то, что у них с мужем много общего. «Мы оба австралийцы, и для нас вода многое значит, - говорит актриса. - У нас есть дом на пляже. Мы просыпаемся утром и еще до завтрака идем к океану».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Allure Magazine (@allure)

Кидман также рассказала, что ее соседкой является Риз Уизерспун. «Иногда мы встречаем Риз, и она спрашивает: что вы делаете в воде, голубки? - рассказывает Кидман. - Она посмеивается над нами, потому что сама редко заходит в океан».

Важную роль играет в жизни актрисы вера. «Я чувствую себя духовной личностью. Я верю в Бога безоговорочно, - говорит Николь. - Мне нравится идея быть монахиней. Я, конечно же, не выбрала этот путь, но понимаю его, и он кажется мне притягательным».

Материнство занимает большую часть жизни Николь как в жизни, так и на экране. У них с Урбаном две дочери - семилетняя Фэйт Маргарет и десятилетняя Сандэй Роуз. Кидман играет мать в грядущем фильме «Аквамен», не говоря уже о сериале «Большая маленькая ложь».

Недавно актриса поведала, почему не любит обсуждать свой брак с Томом Крузом. По словам актрисы, это было бы неуважением по отношению к ее супругу, а также было бы неприятно Тому.

Краткая информация о Николь Кидман

Имя: Николь Кидман

День рождения: 20.06.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: Гонолулу, США

Рост: 180 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса

Интересные факты о Николь Кидман

Факты

Несмотря на то что все считают Кидман австралийской актрисой, родина Николь – Гавайи, США. А вот оба родителя актрисы как раз из Австралии, куда они вернулись, когда Николь исполнилось три года.
С 4 лет Николь начала посещать балетную школу и попробовала себя в театральной студии.
В нелегкое время для семьи (мама актрисы заболела раком) Николь смогла найти лишь работу массажистки. В то время ей было всего 17 лет.
дивительно, но Кидман так и не окончила среднюю школу, но при этом коэффициент ее интеллекта равен 132. Это уровень кандидата наук.
Кидман – большая футбольная фанатка. Она болеет за команду Sydney Swans из австралийской футбольной лиги. Ее любимый игрок – брутальный парень Барри Холл.
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0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2018 Теги: Николь Кидман

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