Какие песни пишут о Крисси Тейген?
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Джон Ледженд эмоционально выказал уважение своей жене Крисси Тейген, он признался, что его супруга «принадлежит к тем женщинам, о которых пишут песни». В понедельник пара была вместе на церемонии, проводимой журналом Glamour, где модель получала премию «Женщина года». Говоря со сцены мероприятия, проходившего в Нью-Йорке, Джон сказал о себе как о муже-трофее, а свою жену назвал настоящей звездой, которая является сердцем и душой их семьи.
«Я безумно люблю эту женщину, - сказал он. - Но в этом я не одинок. Миллионы людей, которые не женаты на ней и не имеют к ней никакого отношения, любят ее. Где бы я ни оказался, я встречаю поклонников. Раньше они просили у меня автограф или говорили, как любят мою музыку. Теперь они говорят о том, как любят Крисси. Ее они хвалят больше, чем мои концерты. Люди любят ее, ее юмор, красоту и стиль. Ее страсть к приключениям и радости. Они любят ее сердце, которое не может оставаться равнодушным. Она вдохновляет многих мужчин и женщин. Она принадлежит к тем женщинам, о которых пишут песни».
Сам Ледженд тоже написал песню о своей жене. В 2013 году его композиция All of Me стала мировым хитом. Джон считает, что популярности Крисси добавляет и то, что она напрямую общается со своими поклонниками.
«Я думаю, мир не понял бы всего великолепия Крисси, если бы не социальные сети, - говорит он. - Она не смогла бы сиять в полной мере, если бы ее сдерживали редакторы и владельцы изданий».
Пара встретилась в 2007 году и поженилась в 2013. У них двое детей – двухлетняя Луна и шестимесячный Майлс Теодор. Ледженд и Тейген считаются одной из самых прочных пар в Голливуде.
А вам нравится Крисси? 5
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Джен / 14.11.18 02:01Не верю я таким мужчинам, которые как соловей поют, фальши в этом много чувствуется, игры, я больше поступкам верю, делам, а слова каждый может красиво сложить, только толку!
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tanuki / 14.11.18 01:59Неудачный какой-то снимок, в белом джемпере, он визуально ее полнит, кажется, будто у нее щеки как у хомяка. Да и вообще она выглядит располневшей. А вот прическа мне нравится, стильная.
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Зоя / 14.11.18 01:57А мой мужчина может обо мне только гадости друзьям рассказывать, какая я плохая хозяйка и как плохо все делаю. И это все, чего я заслужила за 10 лет брака. А тут они так долго вместе и такая любовь, я завидую.
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Рита / 14.11.18 01:54Какая она страшная, выглядит как обычная деревенская баба, а он предлагает еще в ее честь песни писать? Наивный) Я вообще сомневаюсь, что у нее есть какие-то поклонники. Муж просто подлизывается к ней.
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Алла / 14.11.18 01:23Какой мужчина, это такая редкость, чтобы так говорили о своей женщине, я даже и не думала, что такие существуют.