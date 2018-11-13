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Какие песни пишут о Крисси Тейген?


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Джон Ледженд эмоционально выказал уважение своей жене Крисси Тейген, он признался, что его супруга «принадлежит к тем женщинам, о которых пишут песни».  В понедельник пара была вместе на церемонии, проводимой журналом Glamour, где модель получала премию «Женщина года». Говоря со сцены мероприятия, проходившего в Нью-Йорке, Джон сказал о себе как о муже-трофее, а свою жену назвал настоящей звездой, которая является сердцем и душой их семьи.

«Я безумно люблю эту женщину, - сказал он. - Но в этом я не одинок. Миллионы людей, которые не женаты на ней и не имеют к ней никакого отношения, любят ее. Где бы я ни оказался, я встречаю поклонников. Раньше они просили у меня автограф или говорили, как любят мою музыку. Теперь они говорят о том, как любят Крисси. Ее они хвалят больше, чем мои концерты. Люди любят ее, ее юмор, красоту и стиль. Ее страсть к приключениям и радости. Они любят ее сердце, которое не может оставаться равнодушным. Она вдохновляет многих мужчин и женщин. Она принадлежит к тем женщинам, о которых пишут песни».

Сам Ледженд тоже написал песню о своей жене. В 2013 году его композиция All of Me стала мировым хитом. Джон считает, что популярности Крисси добавляет и то, что она напрямую общается со своими поклонниками.

«Я думаю, мир не понял бы всего великолепия Крисси, если бы не социальные сети, - говорит он. - Она не смогла бы сиять в полной мере, если бы ее сдерживали редакторы и владельцы изданий».

Пара встретилась в 2007 году и поженилась в 2013. У них двое детей – двухлетняя Луна и шестимесячный Майлс Теодор. Ледженд и Тейген считаются одной из самых прочных пар в Голливуде.


0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2018 Теги: Крисси Тейген

А вам нравится Крисси? 5  

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  • Джен / 14.11.18 02:01
    -
    0
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    Не верю я таким мужчинам, которые как соловей поют, фальши в этом много чувствуется, игры, я больше поступкам верю, делам, а слова каждый может красиво сложить, только толку!
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  • tanuki / 14.11.18 01:59
    -
    0
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    Неудачный какой-то снимок, в белом джемпере, он визуально ее полнит, кажется, будто у нее щеки как у хомяка. Да и вообще она выглядит располневшей. А вот прическа мне нравится, стильная.
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  • Зоя / 14.11.18 01:57
    -
    0
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    А мой мужчина может обо мне только гадости друзьям рассказывать, какая я плохая хозяйка и как плохо все делаю. И это все, чего я заслужила за 10 лет брака. А тут они так долго вместе и такая любовь, я завидую.
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  • Рита / 14.11.18 01:54
    -
    1
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    Какая она страшная, выглядит как обычная деревенская баба, а он предлагает еще в ее честь песни писать? Наивный) Я вообще сомневаюсь, что у нее есть какие-то поклонники. Муж просто подлизывается к ней.
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  • Алла / 14.11.18 01:23
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    0
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    Какой мужчина, это такая редкость, чтобы так говорили о своей женщине, я даже и не думала, что такие существуют.
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