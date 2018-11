Какие песни пишут о Крисси Тейген?

Джон Ледженд эмоционально выказал уважение своей жене Крисси Тейген, он признался, что его супруга «принадлежит к тем женщинам, о которых пишут песни». В понедельник пара была вместе на церемонии, проводимой журналом Glamour, где модель получала премию «Женщина года». Говоря со сцены мероприятия, проходившего в Нью-Йорке, Джон сказал о себе как о муже-трофее, а свою жену назвал настоящей звездой, которая является сердцем и душой их семьи.

«Я безумно люблю эту женщину, - сказал он. - Но в этом я не одинок. Миллионы людей, которые не женаты на ней и не имеют к ней никакого отношения, любят ее. Где бы я ни оказался, я встречаю поклонников. Раньше они просили у меня автограф или говорили, как любят мою музыку. Теперь они говорят о том, как любят Крисси. Ее они хвалят больше, чем мои концерты. Люди любят ее, ее юмор, красоту и стиль. Ее страсть к приключениям и радости. Они любят ее сердце, которое не может оставаться равнодушным. Она вдохновляет многих мужчин и женщин. Она принадлежит к тем женщинам, о которых пишут песни».

Сам Ледженд тоже написал песню о своей жене. В 2013 году его композиция All of Me стала мировым хитом. Джон считает, что популярности Крисси добавляет и то, что она напрямую общается со своими поклонниками.

«Я думаю, мир не понял бы всего великолепия Крисси, если бы не социальные сети, - говорит он. - Она не смогла бы сиять в полной мере, если бы ее сдерживали редакторы и владельцы изданий».

Пара встретилась в 2007 году и поженилась в 2013. У них двое детей – двухлетняя Луна и шестимесячный Майлс Теодор. Ледженд и Тейген считаются одной из самых прочных пар в Голливуде.