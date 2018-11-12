Виторган: «Может не от меня беременна?»

Уже который месяц в сети обсуждается вторая беременность Ксении Собчак. Информация поступает из самых разных источников, включая окружение телеведущей, но она и ее близкие родственники упорно хранят молчание либо неоднозначно отшучиваются.

В эфире передачи «А поговорить?» мужу Ксении пришлось ответить на прямой вопрос ведущей о пополнении семейства. Максим, смеясь, отметил: «А может не от меня?». Тем самым, он дал понять, что лично ему о беременности собственной супруги неизвестно.

Буквально через день после обнародованного ответа Виторгана, высказалась на эту же тему и Собчак. Она поддержала свою хорошую знакомую Викторию Толстоганову, которой «приписали» четвертую беременность. По словам Ксении, это откровенное вранье, так как на днях она сама лично встречалась с актрисой. Девушки употребляли алкоголь и Виктория не была беременна.

Раздосадованная Собчак отметила, что ей надоели «охотники за чужими беременностями» и посетовала на то, что теперь публичным женщинам не дают спокойно поесть на ночь.

Собчак тонко подметила, что когда псевдо беременность растягивается на несколько месяцев, а растущего живота так и нет, журналистам приходится себя обелять. Как итог, дальше идут аборты «от любовников».

Ответ Ксении был очень эмоциональным. По словам Максима, с появлением Платона Собчак так реагирует на многое.

Его супруга превратилась в «сумасшедшую мамашу». Порой эмоции переполняют ее настолько, что Максиму приходится ее останавливать.