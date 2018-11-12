Виторган: «Может не от меня беременна?»
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Уже который месяц в сети обсуждается вторая беременность Ксении Собчак. Информация поступает из самых разных источников, включая окружение телеведущей, но она и ее близкие родственники упорно хранят молчание либо неоднозначно отшучиваются.
В эфире передачи «А поговорить?» мужу Ксении пришлось ответить на прямой вопрос ведущей о пополнении семейства. Максим, смеясь, отметил: «А может не от меня?». Тем самым, он дал понять, что лично ему о беременности собственной супруги неизвестно.
Буквально через день после обнародованного ответа Виторгана, высказалась на эту же тему и Собчак. Она поддержала свою хорошую знакомую Викторию Толстоганову, которой «приписали» четвертую беременность. По словам Ксении, это откровенное вранье, так как на днях она сама лично встречалась с актрисой. Девушки употребляли алкоголь и Виктория не была беременна.
Раздосадованная Собчак отметила, что ей надоели «охотники за чужими беременностями» и посетовала на то, что теперь публичным женщинам не дают спокойно поесть на ночь.
Собчак тонко подметила, что когда псевдо беременность растягивается на несколько месяцев, а растущего живота так и нет, журналистам приходится себя обелять. Как итог, дальше идут аборты «от любовников».
Ответ Ксении был очень эмоциональным. По словам Максима, с появлением Платона Собчак так реагирует на многое.
Его супруга превратилась в «сумасшедшую мамашу». Порой эмоции переполняют ее настолько, что Максиму приходится ее останавливать.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
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Марьяша / 12.11.18 11:26С развитием интернета и социальных сетей, новости и правда стали высасываться из пальца. Теперь все сидят и тщательно рассматривают фотки, выискивая животы, новые морщины и тайных любовников в отражении зеркал и посуды.
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Yana / 12.11.18 10:57Ни беременная, ни не беременная Собчак мне не нравится. Виторган красавчик. Всегда интересно отвечает.
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Задворская / 12.11.18 10:48Не будет она никого рожать уже. Ее политика манит.