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Гитаристу Aerosmith стало плохо на сцене


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В субботу во время выступления в Madison Square Garden в рамках шоу Билли Джоэла гитаристу группы Aerosmith Джо Перри стало плохо. За кулисами ему была оказана помощь. Медики сделали музыканту трахеотомию и дали подышать кислородом, после чего увезли в госпиталь.

«Перри пока остается с больнице, но он в сознании и разговаривает», - сказал представитель 68-летнего гитариста, добавивший также, что Перри не сможет появиться во Флориде, как предполагалось, за что и приносит свои извинения. Перри надеется, что сможет вновь участвовать в шоу уже в этом месяце.

Представитель группы Aerosmith заявил, что у Перри возникли проблемы с дыханием, но он чувствует себя хорошо.

Напомним, что Перри также является гитаристом группы The Hollywood Vampires (среди ее участников - Джонни Депп и Элис Купер). В 2016 году во время выступления коллектива гитаристу стало плохо, и он потерял сознание.

В прошлом году, говоря о своем здоровье, Перри заявил изданию PEOPLE, что у него все в порядке. «Каждый раз, когда я оказываюсь перед слушателями, я чувствую от этого настоящий подъем, - сказал он. - Я ведь и сам начал с того, что был просто фанатом, а потом постепенно переместился на другую сторону сцены».

В августе группа Aerosmith объявила о новых шоу в Лас-Вегасе, которые начнутся в 2019 году. Концертная программа будет называться как одна из их песен - Deuces Are Wild. «Мы решили отправиться в Лас-Вегас. Мы будем дикими, такими, какие мы есть. Мы не пойдем на уступки, - сказал лидер и вокалист группы Стивен Тайлер. - Это будет прекрасное шоу, и у нас появится шанс использовать такие спецэффекты, которых у нас раньше не было».


0 Не нравится 0 Нравится 12.11.2018 Теги: Джо Перри

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