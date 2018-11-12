Джерад Батлер лишился дома в Малибу

Джерад Батлер лишился своего жилья. Случилось это после пожара, который бушевал над Калифорнией почти неделю и уничтожил около семи тысяч домов местных жителей.

Американский актер Джерад Батлер был эвакуирован из горящего штата вместе с остальными тремястами тысячами человек. Когда же стихия немного отступила, мужчина решился вернуться к своему дому, но то, что он там увидел, буквально лишило его дара речи!

В своем Инстаграм Джерад поделился с поклонниками фотографией, где он стоит на фоне полностью обгоревшего дома и автомобиля, некогда припаркованного у него. То, что на этом месте когда-то было жилище, напоминает лишь металлический остов, уцелевший при пожаре. Больше ничего от красивого особняка не осталось. "Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии" - пишет актер. Далее, он обратился с благодарностью к пожарным, которые все это время боролись с огнем, восхитившись их силой духа и жертвенностью.

Душещипательным снимком поделился с подписчиками и Орландо Блум. На нем видно, что огонь очень близко подобрался и к жилищу этого артиста. Орландо тоже ничего не оставалось, кроме как покинуть свой дом.

Помимо Джерада Батлера, свой дом в пожаре потеряла также актриса и певица Майли Сайрус. К счастью, ей самой, близкому человеку и любимым домашним питомцам удалось благополучно выбраться из горящего района. Но, жилье спасти не удалось. "Мой дом разрушен, но останутся счастливые воспоминания о времени, проведенном там" - делится девушка.

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В числе эвакуированных из-за пожаров в Калифорнии оказались также Ким Кардашьян и Канье Уэст, Леди Гага, Кейтлин Дженнер, гитарист Нил Янг и другие знаменитости, жившие в Малибу.