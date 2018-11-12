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Джерад Батлер лишился дома в Малибу


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Джерад Батлер лишился своего жилья. Случилось это после пожара, который бушевал над Калифорнией почти неделю и уничтожил около семи тысяч домов местных жителей.  

Американский актер Джерад Батлер был эвакуирован из горящего штата вместе с остальными тремястами тысячами человек. Когда же стихия немного отступила, мужчина решился вернуться к своему дому, но то, что он там увидел, буквально лишило его дара речи!

В своем Инстаграм Джерад поделился с поклонниками фотографией, где он стоит на фоне полностью обгоревшего дома и автомобиля, некогда припаркованного у него. То, что на этом месте когда-то было жилище, напоминает лишь металлический остов, уцелевший при пожаре. Больше ничего от красивого особняка не осталось. "Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии" - пишет актер. Далее, он обратился с благодарностью к пожарным, которые все это время боролись с огнем, восхитившись их силой духа и жертвенностью.

Душещипательным снимком поделился с подписчиками и Орландо Блум. На нем видно, что огонь очень близко подобрался и к жилищу этого артиста. Орландо тоже ничего не оставалось, кроме как покинуть свой дом.

Помимо Джерада Батлера, свой дом в пожаре потеряла также актриса и певица Майли Сайрус. К счастью, ей самой, близкому человеку и любимым домашним питомцам удалось благополучно выбраться из горящего района. Но, жилье спасти не удалось. "Мой дом разрушен, но останутся счастливые воспоминания о времени, проведенном там" - делится девушка.

В числе эвакуированных из-за пожаров в Калифорнии оказались также Ким Кардашьян и Канье Уэст, Леди Гага, Кейтлин Дженнер, гитарист Нил Янг и другие знаменитости, жившие в Малибу.


0 Не нравится 0 Нравится 12.11.2018 Теги: Джерад Батлер

Как Вы считаете, можно ли предотвратить такие глобальные катастрофы? 4  

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  • К / 12.11.18 21:33
    -
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    Страховка все не покроет. К тому же, далеко не все вещи имеют материальную ценность. И вот об этом думаешь в первую очередь, когда что-то так неожиданно теряешь.
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  • Клерк / 12.11.18 21:27
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    Кому здесь надо сочувствовать, так это страховым компаниям. У американцев все застраховано, эти дома в том числе. Так что большую часть денег они за них получать. А вот страховым придется туго. Семь тысяч домов сгорело - шутка ли!
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  • Лучик Солнца / 12.11.18 21:25
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    Пожар-это безумно страшно! Такого даже врагу не пожелаешь. Боюсь представить, каково сейчас этим людям, кто потерял в огне свои дома. И не важно, звезды они, или нет, богатые, или не очень. Здесь прежде всего важны человеческие эмоции. Я сочувствую им всем.
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  • Мика / 12.11.18 21:14
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    Какой ужас! Сердце кровью обливается от таких кадров. Не дай Бог кому пережить пожар!
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