Асмус о ненависти к спорту
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Кристина Асмус, которая даже после родов умудрилась быстро вернуть точеную фигуру, ненавидит спорт. Такое заявление удивило ее поклонников. Многие были уверены в том, что поддерживать формы ей помогает модное сейчас ПП и спортзал.
На практике, склонной к полноте актрисе, приходится ходить полуголодной. При этом нагрузок на тело она всячески избегает. Кристина призналась, что покупка абонемента в зал для нее сродни кошмару.
Корни открытой неприязни уходят в детство актрисы. Она рассказала, что родители стремились вырастить из нее и сестры олимпийских чемпионок. С раннего детства девочки ходили на гимнастику. Из-за этого они посещали всего несколько уроков и после отправлялись в зал, где оттачивали навыки буквально до упада.
Кристина отметила, что обычных детских радостей она была лишена. Ей не знакомы игры с детьми во дворе, прогулки с одноклассниками после школы. Вкусные торты и пирожные также были под запретом. Сказать родителям, что спорт ее вымучивает и не приносит никакой радости, она не решалась. Будучи ребенком, она видела и понимала, насколько это важно родителям. Решимости разбить их мечту у нее не хватало.
Когда ей исполнилось 15, усталость и нежелание заниматься гимнастикой дальше переполнили чашу терпения. Она обо всем рассказала родителям и решительно отказалась посещать зал. С тех пор она под любыми предлогами избегает подобных физических нагрузок.
Впрочем, в последнее время Кристина задумывается о том, чтобы отправиться в зал ради фигуры. Сидеть годами на полуголодных диетах, ей также стало невмоготу.
Как вы относитесь к заявлению Кристины? 5
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Блоггер от бога / 09.11.18 13:37Вот он, пример, когда родители детям навязывают свое видение будущего, не учитывая способностей и тяги самого ребенка.
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Moscow / 09.11.18 13:35Заявлению или очередному нытью, какая я бедная?
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Светлова / 09.11.18 13:26Полуголодной она и в детстве была, но ничего не помешало и дальше на диетах торчать. Просто спорт был не ее вот и все.
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Fanatka / 09.11.18 13:08Есть – не есть ходить ей в зал или нет, зачем вообще это обсуждать на публику. Это личное дело каждого.