Асмус о ненависти к спорту

Кристина Асмус, которая даже после родов умудрилась быстро вернуть точеную фигуру, ненавидит спорт. Такое заявление удивило ее поклонников. Многие были уверены в том, что поддерживать формы ей помогает модное сейчас ПП и спортзал.

На практике, склонной к полноте актрисе, приходится ходить полуголодной. При этом нагрузок на тело она всячески избегает. Кристина призналась, что покупка абонемента в зал для нее сродни кошмару.

Корни открытой неприязни уходят в детство актрисы. Она рассказала, что родители стремились вырастить из нее и сестры олимпийских чемпионок. С раннего детства девочки ходили на гимнастику. Из-за этого они посещали всего несколько уроков и после отправлялись в зал, где оттачивали навыки буквально до упада.

Кристина отметила, что обычных детских радостей она была лишена. Ей не знакомы игры с детьми во дворе, прогулки с одноклассниками после школы. Вкусные торты и пирожные также были под запретом. Сказать родителям, что спорт ее вымучивает и не приносит никакой радости, она не решалась. Будучи ребенком, она видела и понимала, насколько это важно родителям. Решимости разбить их мечту у нее не хватало.

Когда ей исполнилось 15, усталость и нежелание заниматься гимнастикой дальше переполнили чашу терпения. Она обо всем рассказала родителям и решительно отказалась посещать зал. С тех пор она под любыми предлогами избегает подобных физических нагрузок.

Впрочем, в последнее время Кристина задумывается о том, чтобы отправиться в зал ради фигуры. Сидеть годами на полуголодных диетах, ей также стало невмоготу.