Дочь Ксении Бородиной просится в Дубай

Теона, Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, стала настоящей звездой Инстаграм. На своей страничке в социальной сети телеведущая выложила умилительный ролик, в котором плачущая Тея просилась обратно в Дубай.

Совсем недавно Ксения Бородина, Курбан Омаров и их дети вернулись из отпуска, который провели в Объединенных Арабских Эмиратах. Солнечная страна настолько понравилась малышке Тее, в отличие от холодной и промозглой Москвы, что она решила слезами и плачем заставить родителей увезти ее обратно.

Смешное и одновременно трогательное видео снимал на телефон отец девочки. Параллельно, он пытался отговорить свою дочь от Дубая, заверяя ее, что там слишком жарко. Но, ребенок оказался непреклонен, то и дело повторяя, что хочет "поехать в Дубай". В свою очередь мама Теоны, Ксения Бородина, прокомментировала этот ролик с присущей ей иронией, заявив, что это слезы всех женщин, кто этой осенью хотел в Дубай.

Реакция же публики на увиденное как всегда оказалась неоднозначной. Большинство поклонников, конечно, умилились слезам малышки. "Сладкий котенок", "Лучшее видео Инстаграма", " Тея, я тоже хочу в Дубай, так что, пакуем чемоданы и едем" - писали растроганные пользователи социальной сети. Но, нашлись и те, кто раскритиковал родителей, что они так сильно избаловали девочку: "А что с ней дальше будет?", "Какой кошмар, кто из нее вырастет?". Правда, таковых оказалось меньшинство и их комментарии просто утонули в море позитива, которое вызвал плачь маленькой Теоны.