Дочь Ксении Бородиной просится в Дубай
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Теона, Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, стала настоящей звездой Инстаграм. На своей страничке в социальной сети телеведущая выложила умилительный ролик, в котором плачущая Тея просилась обратно в Дубай.
Совсем недавно Ксения Бородина, Курбан Омаров и их дети вернулись из отпуска, который провели в Объединенных Арабских Эмиратах. Солнечная страна настолько понравилась малышке Тее, в отличие от холодной и промозглой Москвы, что она решила слезами и плачем заставить родителей увезти ее обратно.
Смешное и одновременно трогательное видео снимал на телефон отец девочки. Параллельно, он пытался отговорить свою дочь от Дубая, заверяя ее, что там слишком жарко. Но, ребенок оказался непреклонен, то и дело повторяя, что хочет "поехать в Дубай". В свою очередь мама Теоны, Ксения Бородина, прокомментировала этот ролик с присущей ей иронией, заявив, что это слезы всех женщин, кто этой осенью хотел в Дубай.
Реакция же публики на увиденное как всегда оказалась неоднозначной. Большинство поклонников, конечно, умилились слезам малышки. "Сладкий котенок", "Лучшее видео Инстаграма", " Тея, я тоже хочу в Дубай, так что, пакуем чемоданы и едем" - писали растроганные пользователи социальной сети. Но, нашлись и те, кто раскритиковал родителей, что они так сильно избаловали девочку: "А что с ней дальше будет?", "Какой кошмар, кто из нее вырастет?". Правда, таковых оказалось меньшинство и их комментарии просто утонули в море позитива, которое вызвал плачь маленькой Теоны.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
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А Вам нравится семья Ксении Бородиной? 4
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Марина Ижевск / 08.11.18 01:13Ну то вы такое говорите! У Бородиной Маруся - совершенно прекрасный ребенок. Она воспитанная, добрая, скромная. Да, Тея будет бойче, но это не значит, что она будет ужасным человеком. А это всего лишь каприз маленькой девочки. Кто из нас в детстве на закатывал таких истерик?
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Zabayaka / 08.11.18 01:07это не мило, это страшно! что будет дальше-то? Вырастит еще одна представительница "золотой молодежи", которой простые смертные будут нипочем!? да, сейчас она ребенок, который многого еще не понимает, но пройдет время и они сами от нее плакать будут
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Моника / 08.11.18 00:49Я на следующей неделе лечу в ОАЭ, могу взять Теечку с собой. Пусть ребенок погреется на солнышке. А в Москве она еще успеет нажиться, вся зима впереди.
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Лиза / 08.11.18 00:44О, какая же она милая! Лапочка! Я тоже в Дубай хочу. Малышка, летим вместе!