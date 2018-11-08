 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дочь Ксении Бородиной просится в Дубай


1 0

Теона, Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, стала настоящей звездой Инстаграм. На своей страничке в социальной сети телеведущая выложила умилительный ролик, в котором плачущая Тея просилась обратно в Дубай.

Совсем недавно Ксения Бородина, Курбан Омаров и их дети вернулись из отпуска, который провели в Объединенных Арабских Эмиратах. Солнечная страна настолько понравилась малышке Тее, в отличие от холодной и промозглой Москвы, что она решила слезами и плачем заставить родителей увезти ее обратно.

Смешное и одновременно трогательное видео снимал на телефон отец девочки. Параллельно, он пытался отговорить свою дочь от Дубая, заверяя ее, что там слишком жарко. Но, ребенок оказался непреклонен, то и дело повторяя, что хочет "поехать в Дубай". В свою очередь мама Теоны, Ксения Бородина, прокомментировала этот ролик с присущей ей иронией, заявив, что это слезы всех женщин, кто этой осенью хотел в Дубай.

Реакция же публики на увиденное как всегда оказалась неоднозначной. Большинство поклонников, конечно, умилились слезам малышки. "Сладкий котенок", "Лучшее видео Инстаграма", " Тея, я тоже хочу в Дубай, так что, пакуем чемоданы и едем" - писали растроганные пользователи социальной сети. Но, нашлись и те, кто раскритиковал родителей, что они так сильно избаловали девочку: "А что с ней дальше будет?", "Какой кошмар, кто из нее вырастет?". Правда, таковых оказалось меньшинство и их комментарии просто утонули в море позитива, которое вызвал плачь маленькой Теоны.

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

Смотреть фотографии с Ксенией Бородиной

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 08.11.2018 Теги: Ксения Бородина

А Вам нравится семья Ксении Бородиной? 4  

Оставить комментарий
  • Марина Ижевск / 08.11.18 01:13
    -
    0
    +
    Ну то вы такое говорите! У Бородиной Маруся - совершенно прекрасный ребенок. Она воспитанная, добрая, скромная. Да, Тея будет бойче, но это не значит, что она будет ужасным человеком. А это всего лишь каприз маленькой девочки. Кто из нас в детстве на закатывал таких истерик?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zabayaka / 08.11.18 01:07
    -
    0
    +
    это не мило, это страшно! что будет дальше-то? Вырастит еще одна представительница "золотой молодежи", которой простые смертные будут нипочем!? да, сейчас она ребенок, который многого еще не понимает, но пройдет время и они сами от нее плакать будут
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Моника / 08.11.18 00:49
    -
    0
    +
    Я на следующей неделе лечу в ОАЭ, могу взять Теечку с собой. Пусть ребенок погреется на солнышке. А в Москве она еще успеет нажиться, вся зима впереди.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лиза / 08.11.18 00:44
    -
    0
    +
    О, какая же она милая! Лапочка! Я тоже в Дубай хочу. Малышка, летим вместе!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору