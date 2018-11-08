Хамство Аллегровой возмутило поклонников

Сразу несколько концертов Ирины Аллегровой организаторы отменили. Зрители не желают покупать билеты, а сама певица меньше, чем за 500 тысяч рублей, выступать отказывается.

Интересно, что концерты Ирины были запланированы в Белгороде и Орле еще в начале этого года, но организаторам пришлось их перенести. Спрос на билеты оказался слишком низким, и стало понятно, что изначально заявленную площадку артистка собрать не сможет. Выступления перенесли, подобрав зал поменьше. Зрители выкупили всего треть билетов.

Пользователи в сети пояснили, почему некогда популярная артистка перестала пользоваться благосклонностью публики. Как оказалось, на своих концертах она поет под фонограмму, и ведет себя по-хамски по отношению к поклонникам.

Ирина отказывается принимать букеты сама. Этим занимаются помощники артистки. Также она не терпит, когда из первых рядов звучат просьбы исполнить песни, полюбившиеся зрителям. Слишком активных поклонников и тех, кто позволяет себе пройти под сценой во время выступления, она осаждает резко и публично.

Нет у певицы и новых хитов. Все песни последних лет, по мнению зрителей, не яркие и не интересные. Выезжает она исключительно за счет достижений прошлого.