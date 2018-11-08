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Хамство Аллегровой возмутило поклонников


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Сразу несколько концертов Ирины Аллегровой организаторы отменили. Зрители не желают покупать билеты, а сама певица меньше, чем за 500 тысяч рублей, выступать отказывается.

Интересно, что концерты Ирины были запланированы в Белгороде и Орле еще в начале этого года, но организаторам пришлось их перенести. Спрос на билеты оказался слишком низким, и стало понятно, что изначально заявленную площадку артистка собрать не сможет. Выступления перенесли, подобрав зал поменьше. Зрители выкупили всего треть билетов.

Пользователи в сети пояснили, почему некогда популярная артистка перестала пользоваться благосклонностью публики. Как оказалось, на своих концертах она поет под фонограмму, и ведет себя по-хамски по отношению к поклонникам.

Ирина отказывается принимать букеты сама. Этим занимаются помощники артистки. Также она не терпит, когда из первых рядов звучат просьбы исполнить песни, полюбившиеся зрителям. Слишком активных поклонников и тех, кто позволяет себе пройти под сценой во время выступления, она осаждает резко и публично.

Нет у певицы и новых хитов. Все песни последних лет, по мнению зрителей, не яркие и не интересные. Выезжает она исключительно за счет достижений прошлого.

Краткая информация об Ирине Аллегровой

Имя: Ирина Аллегрова

Отчество: Александровна

День рождения: 20.01.1952

Возраст: 66 лет

Место рождения: Ростов-на-Дону

Рост: 172 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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5 Не нравится 1 Нравится 08.11.2018 Теги: Ирина Аллегрова

Как вы считаете, артистам, фактически вышедшим на пенсию, стоит отправляться по стране с гастрольным туром? 5  

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  • Ирик москва / 09.11.18 06:16
    -
    0
    +
    Конечно стоит, если он востребованный артист почему бы нет. Не поклонник Аллегровой, но на ее концерт сходил бы с удовольствием. Для своих лет она все так же интересна и внешне и внутренним миром, видно что дама с крепким внутренним стержнем и борец. Я бы песню Занавес послушал и не важно мне под фанеру или так, Розы на снегу, о родителях хорошие песни вот новая сейчас Моно, Алиби я наверное скоро присоединюсь к фанатам Аллегровой. Вот и пусть поет и ездит себе на здоровье. Я не против а ЗА!
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  • Лучик Солнца / 08.11.18 18:03
    -
    1
    +
    Какая вредная бабка эта Аллегрова оказалась! У пенсионеров отбирает последние деньги, к поклонникам относится по хамски. Нет, ей однозначно пора на покой, пусть пирожки идет печет
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  • Вика Р. / 08.11.18 10:50
    -
    1
    +
    Живут на лаврах прошлого и не понимают, что новое время требует новых героев или хотя бы новых хитов
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  • Камилла / 08.11.18 10:26
    -
    0
    +
    Согласна. У Лепса я знаю не только «Натали» и «Рюмку водки», которые он пел, когда я была маленькой. Сейчас он не менее активно выдает хиты. У Аллегровой только «Императрица» и Угонщица». Пусть выступает на сборных концертах звезд 90-х.
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  • Ugarova / 08.11.18 10:06
    -
    0
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    Смотря кто и как себя ведет. На Лепса же ходят, а дядька не молодой. А эта дама уехала за границу и все.
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