Рудковскую обвинили в отсутствии вкуса

Яна Рудковская в числе других звезд отечественного шоу-бизнеса была приглашена на вечеринку совместной коллекции бренда Moschino и H&M. Для выхода продюсер подобрала наряд, соответствующий стилистике коллекции. Это платье из пайеток на кулиске серебристого цвета. Образ Яна дополнила высокими ботфортами черного цвета с цепями и подвесками-буквами. Ярким акцентом в и без того заметном образе выступила сумка в виде кодового замка.

После нескольких публикаций в компании своих коллег Яна получила огромную порцию критики. Пользователям не понравилось слишком короткое платье и яркие детали, которых было очень много. В выражениях подписчики не стеснялись: «Яна, а сапоги точно Ваш размер?», «Ужасные наряды», «Я бы так смешно не оделась - смотрится дешево».

Потока критики Яна не выдержала и рекомендовала всем хейтерам обращать внимание на коллекции мировых брендов и тенденции современной моды, чтобы перестать обзывать ее и коллег по цеху «колхозниками» и «цыганами».

На вечере присутствовали и другие звезды. Филипп Киркоров выбрал для мероприятия наряд в черном цвете, декорированный цепями. Поверх косухи он надел пуховик из пайеток золотистого цвета.

Пришла на предпродажу и Ольга Бузова. Девушка предпочла одеться достаточно скромно. Она надела кожаное платье и косуху черного цвета и дополнила образ сапогами-ботфортами, а также небольшой сумочкой от Moschino.

Странно оделась Юлия Барановская. Телеведущая предпочла многослойный образ и надела черную юбку поверх белого платья рубашки. Образ она дополнила ботфортами косухой черного цвета.

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Также на мероприятии присутствовала беременная Регина Тодоренко, телеведущая Ирена Понарошку, певица Виктория Дайнеко и др.