Рудковскую обвинили в отсутствии вкуса
1 0
Яна Рудковская в числе других звезд отечественного шоу-бизнеса была приглашена на вечеринку совместной коллекции бренда Moschino и H&M. Для выхода продюсер подобрала наряд, соответствующий стилистике коллекции. Это платье из пайеток на кулиске серебристого цвета. Образ Яна дополнила высокими ботфортами черного цвета с цепями и подвесками-буквами. Ярким акцентом в и без того заметном образе выступила сумка в виде кодового замка.
После нескольких публикаций в компании своих коллег Яна получила огромную порцию критики. Пользователям не понравилось слишком короткое платье и яркие детали, которых было очень много. В выражениях подписчики не стеснялись: «Яна, а сапоги точно Ваш размер?», «Ужасные наряды», «Я бы так смешно не оделась - смотрится дешево».
Потока критики Яна не выдержала и рекомендовала всем хейтерам обращать внимание на коллекции мировых брендов и тенденции современной моды, чтобы перестать обзывать ее и коллег по цеху «колхозниками» и «цыганами».
Доброе утро,дорогие,когда Вы из своих «Букенгемских и Вестминестерстких дворцов» , «Версалей» и «Фонтенбло» пишите про нас «колхозниов», «клоунов» и «цыган» очень хочется чтобы Вы , с высоты Вашего диванного «трона» иногда заглядывали на мировые подиумы , так же ,как иногда заглядываем мы - «простые смертные» ))) 🤟🏻🤟🏻🤟🏻
На вечере присутствовали и другие звезды. Филипп Киркоров выбрал для мероприятия наряд в черном цвете, декорированный цепями. Поверх косухи он надел пуховик из пайеток золотистого цвета.
Пришла на предпродажу и Ольга Бузова. Девушка предпочла одеться достаточно скромно. Она надела кожаное платье и косуху черного цвета и дополнила образ сапогами-ботфортами, а также небольшой сумочкой от Moschino.
Странно оделась Юлия Барановская. Телеведущая предпочла многослойный образ и надела черную юбку поверх белого платья рубашки. Образ она дополнила ботфортами косухой черного цвета.
Также на мероприятии присутствовала беременная Регина Тодоренко, телеведущая Ирена Понарошку, певица Виктория Дайнеко и др.
Краткая информация о Яне Рудковской
Имя: Яна Рудковская
Отчество: Александровна
День рождения: 02.01.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
Фотографии
Чей образ понравился вам больше всех? 4
-
люблена / 07.11.18 14:29А вот эти наряды а-ля «баба на самоваре» – это специально для России, чтобы традиции блюсти?
-
Рапунцель / 07.11.18 14:25Москино для меня всегда был признаком китча и дурновкусия. В таком только подросткам хорошо.
-
Бартон / 07.11.18 14:10Ай-я-яй. Яна-Яна, беда не только со вкусом, но и с русским языком…
-
Kisss / 07.11.18 14:01Мне что-то из этого должно было понравиться?