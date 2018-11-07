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Рудковскую обвинили в отсутствии вкуса


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Яна Рудковская в числе других звезд отечественного шоу-бизнеса была приглашена на вечеринку совместной коллекции бренда Moschino и H&M. Для выхода продюсер подобрала наряд, соответствующий стилистике коллекции. Это платье из пайеток на кулиске серебристого цвета. Образ Яна дополнила высокими ботфортами черного цвета с цепями и подвесками-буквами. Ярким акцентом в и без того заметном образе выступила сумка в виде кодового замка.

После нескольких публикаций в компании своих коллег Яна получила огромную порцию критики. Пользователям не понравилось слишком короткое платье и яркие детали, которых было очень много. В выражениях подписчики не стеснялись: «Яна, а сапоги точно Ваш размер?», «Ужасные наряды», «Я бы так смешно не оделась - смотрится дешево».

Потока критики Яна не выдержала и рекомендовала всем хейтерам обращать внимание на коллекции мировых брендов и тенденции современной моды, чтобы перестать обзывать ее и коллег по цеху «колхозниками» и «цыганами».

На вечере присутствовали и другие звезды. Филипп Киркоров выбрал для мероприятия наряд в черном цвете, декорированный цепями. Поверх косухи он надел пуховик из пайеток золотистого цвета.

Пришла на предпродажу и Ольга Бузова. Девушка предпочла одеться достаточно скромно. Она надела кожаное платье и косуху черного цвета и дополнила образ сапогами-ботфортами, а также небольшой сумочкой от Moschino.

Странно оделась Юлия Барановская. Телеведущая предпочла многослойный образ и надела черную юбку поверх белого платья рубашки. Образ она дополнила ботфортами косухой черного цвета.

Также на мероприятии присутствовала беременная Регина Тодоренко, телеведущая Ирена Понарошку, певица Виктория Дайнеко и др. 

Краткая информация о Яне Рудковской

Имя: Яна Рудковская

Отчество: Александровна

День рождения: 02.01.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: музыкальный продюсер

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0 Не нравится 1 Нравится 07.11.2018 Теги: Яна Рудковская

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