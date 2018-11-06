Бывший солист некогда популярной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов заставил пройти свою родную дочь ДНК-тест, чтобы не выплачивать огромные долги по алиментам.

Обо всем этом рассказала в эксклюзивном интервью его бывшая супруга Юлия. Оказывается, после развода, который случился в далеком 2006 году, Игорь проявил себя не самым заботливым отцом. Он очень быстро перестал платить алименты на свою дочь Варю и вообще не хотел иметь с оставленной им семьей ничего общего.

Уже после того, как долг Богомазова превысил 600 тысяч рублей, Юлия обратилась в суд. К тому моменту Игорь был женат второй раз и обрушившимся на него требованиям он не обрадовался. Более того, мужчина всячески старался сократить размер долга, принося в суд поддельные квитанции об оплате алиментов. "Он пытался вместе с нынешней женой Викторией откреститься от заявленной суммы, просил уменьшить ежемесячные отчисления, писал в органы опеки, чтобы меня лишили родительских прав, присылал сообщения с угрозами", - делится воспоминаниями Юлия. А когда ничего из этого не получилось, Игорь, все также через суд, потребовал Варвару пройти ДНК-тест, так как заявил, что сомневается в своем отцовстве. Но экспертиза эти сомнения развеяла.

Сейчас дочери экс-солиста "Отпетых мошенников" почти 18 лет. Но, несмотря на все унижения от родного отца, которые ей пришлось пережить, она все равно с удовольствием с ним общается. Правда, Игорь не всегда отвечает ей взаимностью и может даже оскорбить девочку, как сделал это совсем недавно, назвав ее "моральной уродкой".