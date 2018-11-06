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Из "Отпетых мошенников" в алиментщики


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Бывший солист некогда популярной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов заставил пройти свою родную дочь ДНК-тест, чтобы не выплачивать огромные долги по алиментам.

Обо всем этом рассказала в эксклюзивном интервью его бывшая супруга Юлия. Оказывается, после развода, который случился в далеком 2006 году, Игорь проявил себя не самым заботливым отцом. Он очень быстро перестал платить алименты на свою дочь Варю и вообще не хотел иметь с оставленной им семьей ничего общего.

Уже после того, как долг Богомазова превысил 600 тысяч рублей, Юлия обратилась в суд. К тому моменту Игорь был женат второй раз и обрушившимся на него требованиям он не обрадовался. Более того, мужчина всячески старался сократить размер долга, принося в суд поддельные квитанции об оплате алиментов.  "Он пытался вместе с нынешней женой Викторией откреститься от заявленной суммы, просил уменьшить ежемесячные отчисления, писал в органы опеки, чтобы меня лишили родительских прав, присылал сообщения с угрозами", - делится воспоминаниями Юлия.  А когда ничего из этого не получилось, Игорь, все также через суд, потребовал Варвару пройти ДНК-тест, так как заявил, что сомневается в своем отцовстве. Но экспертиза эти сомнения развеяла.

 

Сейчас дочери экс-солиста "Отпетых мошенников" почти 18 лет. Но, несмотря на все унижения от родного отца, которые ей пришлось пережить, она все равно с удовольствием с ним общается. Правда, Игорь не всегда отвечает ей взаимностью и может даже оскорбить девочку, как сделал это совсем недавно, назвав ее "моральной уродкой".


0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2018 Теги: Игорь Богомазов

А Вам нравились песни "отпетых мошенников"? 3  

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  • Вера Пенза / 07.11.18 00:04
    -
    0
    +
    Мне тоже не нравилась эта группа. Зато сестра моя от них с ума сходила. Даже на концерт как-то ездила. Но это было давно. Сейчас они, кажется, расстались.
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  • Юлька / 06.11.18 23:38
    -
    0
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    Терпеть их не могла! На дискотеках крутили часто, конечно, но меня это только раздражало. Не та группа, чтобы ими восхищаться. Но одна песня, у них кажется была ничего - "Любим меня, люби" вроде. Вот она милая. Остальное - ужас!
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  • Rori / 06.11.18 23:26
    -
    1
    +
    Нет, не нравились тогда, не нравится и сейчас, особенно после такой новости! Ну как можно сказать ребенку такое. Даже если фраза была вырвана из контекста, это все равно перебор. Как ни крути, называть 17-летюю девочку, которая ни в чем перед тобой не виновата, "моральным уродом" нельзя!
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