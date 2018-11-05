Киркоров может стать отцом тройняшек

Филипп Киркоров личность в нашей стране мегапопулярная. Поэтому стоит ли удивляться тому, что очередная фанатка заявила о своей беременности от поп-короля российской эстрады. И все бы ничего, но женщине без малого шестьдесят лет и, при этом, она утверждает, что носит тройню!

Светлана Сафиева появилась в рядах самых ярых поклонниц Киркорова совсем недавно. Она тут же показала себя весьма настойчивой и незакомплексованной особой, принявшись едва ли не преследовать своего кумира. В окружении певца ее хорошо знают, но сегодняшнее заявление Сафиевой явно удивило даже их.

Так, Светлана утверждает, что с Филиппом они познакомились еще в 2012 году и с тех пор их связывают больше, чем дружеские отношения. "Он приходил ко мне, у нас была страсть", - откровенничает женщина, - "и я его как мужчину чувствовала". Что подразумевает под этими словами 58-летняя фанатка, остается только догадываться. Но, следующее ее признание оказалось еще более шокирующим: Сафиева беременна от Филиппа Киркорова. Да не одним ребенком, а целой тройней!

"Беременность - это сказка! Это просто песня!" - не скрывает своего восторга Светлана. При этом, она сетует, что вынашивание сразу троих детей лишило ее последней энергии и она едва находит в себе силы шевелить губами.

Каких-либо официальных комментариев от Филиппа Бедросовича по поводу этой ситуации не поступало. Зато будущая мать тройняшек планирует подать иск в Пресненский суд города Москвы с целью взыскать с популярного исполнителя сумму в размере 200 000$ на роды.