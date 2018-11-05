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Киркоров может стать отцом тройняшек


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Филипп Киркоров личность в нашей стране мегапопулярная. Поэтому стоит ли удивляться тому, что очередная фанатка заявила о своей беременности от поп-короля российской эстрады. И все бы ничего, но женщине без малого шестьдесят лет и, при этом, она утверждает, что носит тройню!

Светлана Сафиева появилась в рядах самых ярых поклонниц Киркорова совсем недавно.  Она тут же показала себя весьма настойчивой и незакомплексованной особой, принявшись едва ли не преследовать своего кумира. В окружении певца ее хорошо знают, но сегодняшнее заявление Сафиевой явно удивило даже их.

Так, Светлана утверждает, что с Филиппом они познакомились еще в 2012 году и с тех пор их связывают больше, чем дружеские отношения. "Он приходил ко мне, у нас была страсть", - откровенничает женщина, - "и я его как мужчину чувствовала". Что подразумевает под этими словами 58-летняя фанатка, остается только догадываться. Но, следующее ее признание оказалось еще более шокирующим: Сафиева беременна от Филиппа Киркорова.  Да не одним ребенком, а целой тройней!

"Беременность - это сказка! Это просто песня!" - не скрывает своего восторга Светлана. При этом, она сетует, что вынашивание сразу троих детей лишило ее последней энергии и она едва находит в себе силы шевелить губами.

Каких-либо официальных комментариев от Филиппа Бедросовича по поводу этой ситуации не поступало. Зато будущая мать тройняшек планирует подать иск в Пресненский суд города Москвы с целью взыскать с популярного исполнителя сумму в размере 200 000$ на роды.

Краткая информация о Филиппе Киркорове

Имя: Филипп Киркоров

Отчество: Бедросович

День рождения: 30.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Варна, Болгария

Рост: 198 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 05.11.2018 Теги: Филипп Киркоров

А Вы верите, что эта женщина действительно беременна от Филиппа Киркорова? 4  

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  • Kim / 05.11.18 21:15
    -
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    +
    Кого только земля русская не носит! Еще одна сумасшедшая, которая на все готова ради пиара. Уверяю вас, скоро мы эту "беременную" тетку увидим в шоу Малахова и будет нам всем счастье лицезреть очередную "драму".
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  • Yotti / 05.11.18 20:51
    -
    1
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    По этой даме психушка плачет. Даже на видео видно, что у нее не все в порядке с головой. А уж придумать себе страсть и беременность тройней, да еще от Киркорова, это, простите, Кащенко! Причем, медлить нельзя!
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  • Лиза / 05.11.18 20:20
    -
    1
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    О Боже, ну конечно же не верю! О какой тройне идет речь, если человеку 58 лет, на минуточку! Моей сестре 29 и она никак не забеременеет даже одним ребенком. А тут от Киркорова, да сразу тройней - смех!
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  • Nardel / 05.11.18 19:39
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    1
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    Нет, конечно. Киркоров гей, в тусовке это всем известно.
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