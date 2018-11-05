Киркоров может стать отцом тройняшек
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Филипп Киркоров личность в нашей стране мегапопулярная. Поэтому стоит ли удивляться тому, что очередная фанатка заявила о своей беременности от поп-короля российской эстрады. И все бы ничего, но женщине без малого шестьдесят лет и, при этом, она утверждает, что носит тройню!
Светлана Сафиева появилась в рядах самых ярых поклонниц Киркорова совсем недавно. Она тут же показала себя весьма настойчивой и незакомплексованной особой, принявшись едва ли не преследовать своего кумира. В окружении певца ее хорошо знают, но сегодняшнее заявление Сафиевой явно удивило даже их.
Так, Светлана утверждает, что с Филиппом они познакомились еще в 2012 году и с тех пор их связывают больше, чем дружеские отношения. "Он приходил ко мне, у нас была страсть", - откровенничает женщина, - "и я его как мужчину чувствовала". Что подразумевает под этими словами 58-летняя фанатка, остается только догадываться. Но, следующее ее признание оказалось еще более шокирующим: Сафиева беременна от Филиппа Киркорова. Да не одним ребенком, а целой тройней!
"Беременность - это сказка! Это просто песня!" - не скрывает своего восторга Светлана. При этом, она сетует, что вынашивание сразу троих детей лишило ее последней энергии и она едва находит в себе силы шевелить губами.
Каких-либо официальных комментариев от Филиппа Бедросовича по поводу этой ситуации не поступало. Зато будущая мать тройняшек планирует подать иск в Пресненский суд города Москвы с целью взыскать с популярного исполнителя сумму в размере 200 000$ на роды.
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
А Вы верите, что эта женщина действительно беременна от Филиппа Киркорова? 4
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Kim / 05.11.18 21:15Кого только земля русская не носит! Еще одна сумасшедшая, которая на все готова ради пиара. Уверяю вас, скоро мы эту "беременную" тетку увидим в шоу Малахова и будет нам всем счастье лицезреть очередную "драму".
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Yotti / 05.11.18 20:51По этой даме психушка плачет. Даже на видео видно, что у нее не все в порядке с головой. А уж придумать себе страсть и беременность тройней, да еще от Киркорова, это, простите, Кащенко! Причем, медлить нельзя!
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Лиза / 05.11.18 20:20О Боже, ну конечно же не верю! О какой тройне идет речь, если человеку 58 лет, на минуточку! Моей сестре 29 и она никак не забеременеет даже одним ребенком. А тут от Киркорова, да сразу тройней - смех!
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Nardel / 05.11.18 19:39Нет, конечно. Киркоров гей, в тусовке это всем известно.