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Полину Гагарину обвинили в снобизме


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Кто бы мог подумать, что невинное фото на фоне фешенебельного отеля в Дубае, выложенное в Инстаграм, вызовет такую бурю негатива в адрес любимицы миллионов Полины Гагариной.

Дело было пару дней назад, когда певица поделилась с поклонниками снимком, на котором она счастливая пребывает в Арабских Эмиратах. Сопровождала его лаконичная подпись: "На несколько часов в Дубаи! Слабо?". Однако, многие пользователи социальной сети восторгов Полины не разделили, посчитав, что она просто хвастается. Девушку упрекнули в нескромности и в том, что она кичится своим богатством, тогда как большей части населения страны едва хватает денег до зарплаты. " Не слабо, были бы финансы, но вам не понять" - возмущены поклонники Гагариной.

Сама же артистка тоже отмалчиваться не стала. И буквально следом разместила еще один пост, в котором призналась, что поражена злостью, нетерпимостью и завистью комментаторов. Оказывается, первый раз Полина имела в виду, что в Дубаи ее привела работа и пробудет она в этом городе меньше времени, чем летела до него.  "А если бы я написала, что на пару часов в Иркутске, интересно, реакция была бы такой же?" - недоумевает певица.

Отдельно она ответила и тем, кто жалуется на финансы, дав понять, что шла к своему нынешнему статусу многие годы и все, что сейчас есть у нее и ее близких - это результат упорного труда.  Девушка заявила, что ей не приятно, когда поклонники считают ее деньги и предложила всем недовольным отписаться или просто пройти мимо ее странички.  Напоследок, Полина дала совет всем хетерам не опускаться до злобы и зависти, а лучше попытаться изменить свою жизнь к лучшему.  

Примечательно, но многие коллеги по цеху поддержали Гагарину. Одной из них оказалась певица Валерия, которая написала, что ей тоже часто приходится бороться с ветряными мельницами, имея в виду непонимания и нападки со стороны общественности. 

Краткая информация о Полине Гагариной

Имя: Полина Гагарина

Отчество: Сергеевна

День рождения: 27.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: Москва, СССР

Рост: 164 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, автор песен

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0 Не нравится 1 Нравится 05.11.2018 Теги: Полина Гагарина

А как Вы считаете, нашим звездам стоит быть скромнее? 3  

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  • Ника / 05.11.18 22:53
    -
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    +
    Да что все к ней прицепились из-за какой-то глупости. Но написал человек что-то не подумав и тут же хетеры набежали. И вместо того, чтобы действительно делать лучше свою жизнь, все стали пытаться пенять человеку на его: не так стоишь, не то говоришь... Вот в этом весь наш менталитет.
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  • Umkem / 05.11.18 22:32
    -
    1
    +
    Скромнее надо быть, Полина Сергеевна, скромнее! Сейчас не то время, чтобы так людей раздражать. Рискуете остаться без поклонников. Тогда и у вас денег на Дубай не будет. Подумайте об этом.
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  • Мила / 05.11.18 22:10
    -
    1
    +
    Однозначно стоит! Народ загнан в рамки, озлоблен, ощущает острую нехватку денег - на фоне всего этого лучше действительно быть скромнее. Нет ничего хорошего в хвастовстве и Гагарина в полной мере ощутила все это. Не выскажись она так вызывающе, не было бы такой реакции. Люди любят Полю и ее песни, просто она попала под раздачу. Впредь будет умнее!
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