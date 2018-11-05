Полину Гагарину обвинили в снобизме

Кто бы мог подумать, что невинное фото на фоне фешенебельного отеля в Дубае, выложенное в Инстаграм, вызовет такую бурю негатива в адрес любимицы миллионов Полины Гагариной.

Дело было пару дней назад, когда певица поделилась с поклонниками снимком, на котором она счастливая пребывает в Арабских Эмиратах. Сопровождала его лаконичная подпись: "На несколько часов в Дубаи! Слабо?". Однако, многие пользователи социальной сети восторгов Полины не разделили, посчитав, что она просто хвастается. Девушку упрекнули в нескромности и в том, что она кичится своим богатством, тогда как большей части населения страны едва хватает денег до зарплаты. " Не слабо, были бы финансы, но вам не понять" - возмущены поклонники Гагариной.

Сама же артистка тоже отмалчиваться не стала. И буквально следом разместила еще один пост, в котором призналась, что поражена злостью, нетерпимостью и завистью комментаторов. Оказывается, первый раз Полина имела в виду, что в Дубаи ее привела работа и пробудет она в этом городе меньше времени, чем летела до него. "А если бы я написала, что на пару часов в Иркутске, интересно, реакция была бы такой же?" - недоумевает певица.

Отдельно она ответила и тем, кто жалуется на финансы, дав понять, что шла к своему нынешнему статусу многие годы и все, что сейчас есть у нее и ее близких - это результат упорного труда. Девушка заявила, что ей не приятно, когда поклонники считают ее деньги и предложила всем недовольным отписаться или просто пройти мимо ее странички. Напоследок, Полина дала совет всем хетерам не опускаться до злобы и зависти, а лучше попытаться изменить свою жизнь к лучшему.

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Примечательно, но многие коллеги по цеху поддержали Гагарину. Одной из них оказалась певица Валерия, которая написала, что ей тоже часто приходится бороться с ветряными мельницами, имея в виду непонимания и нападки со стороны общественности.