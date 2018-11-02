У Джоли роман с мужем Энистон
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Анджелина Джоли удивила всех своих поклонников. Актриса, которая на протяжении последних месяцев вела себя неадекватно и развернула активную войну против Брэда Питта, неожиданно стала принимать знаки внимания со стороны мужчин.
Еще большее недоумение вызвал выбор актрисы. На свидание она отправилась с бывшим мужем Дженифер Энистон. Поклонники смеются, что с Питтом она успела вовремя, уведя его из семьи, а вот с Джастином Теру опоздала. В феврале этого года Энистон заявила о расставании с супругом.
Западные СМИ отмечают, что у Анджелины и Джастина уже было несколько романтических встреч. Познакомились они в августе этого года. Актеры встретились, чтобы обсудить совместный проект и понравились друг другу, найдя много общего. Энистон на подобную выходку со стороны бывшей соперницы отреагировала недоумением.
Новость оказалась настолько неожиданной, что публикацию журнала решил перепроверить другой ресурс, специализирующийся на развенчании слухов. Согласно расследованию журналистов, роман Джоли и Теру – абсолютная выдумка. По собранной журналистами информации, ни одного фото-подтверждения встреч Анджелины и Джастина не имеется. Более того, звезды друг с другом не пересекались, поскольку актриса не покидает пределы Лос-Анджелеса, полностью сосредоточившись на воспитании детей, работе и бракоразводном процессе.
Какой из таблоидов окажется прав, покажет только время.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Анджелина сейчас способна закрутить новый роман? 4
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Апельсиновая / 02.11.18 14:12Это что ж, она все время за Дженифер подбирает?
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Хех / 02.11.18 13:35Если это правда, то ненормальная любовь у Джоли как раз таки не к Питту, а к Энистон)))
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Skeptik / 02.11.18 13:26Итог, врут все и везде. Расходимся, господа!
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Филантроп / 02.11.18 13:09Она-то может и способна, но кому она с заскоками и кучей детей сейчас нужна?