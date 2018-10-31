Тилль Линдеманн встретил Лободу из больницы

Вчера, 30 октября, после экстренной операции на почке Светлану Лободу наконец выписали из больницы. Возможно, это событие не привлекло бы к себе столько внимания, если бы не одно "НО" - у дверей медицинского учреждения ее встречал лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Слухи о романе между русскоязычной певицей и фронтменом популярной немецкой группы ходят давно. Своего апогея они достигли, когда Светлана назвала младшую дочку Тильдой, что созвучно с именем Линдеманна, но никаких подтверждений этим домыслам не нашлось. Вскоре о мнимой связи все забыли.

И вдруг неожиданный поворот событий. Оказывается, едва узнав о том, что Светлана Лобода попала в больницу, Тилль, отложив съемки нового клипа, бросился в Москву. По другой из версий в российской столице как раз в эти дни у него намечена презентация камерного литературно-музыкального концерта, приуроченного к выходу сборника ранних стихов. Но, чтобы то ни было, один факт остается неизменным - именно Линдеманн и никто другой встречал прооперированную Лободу из Боткинской больницы.

После того, как встреча состоялась, пара отправилась в один из московских ресторанов, чтобы отметить выздоровление за ужином. Туда же вскоре привезли и старшую дочь Светланы - Еву. Примечательно, но девочка почти весь вечер просидела на коленях у немецкого исполнителя, явно демонстрируя ему полное свое доверие. А когда ужин подошел к концу, Светлана и Тилль вышли из ресторана держась за руки, чем вызвали полный восторг у всех окружающих.