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Тилль Линдеманн встретил Лободу из больницы


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Вчера, 30 октября, после экстренной операции на почке Светлану Лободу наконец выписали из больницы.  Возможно, это событие не привлекло бы к себе столько внимания, если бы не одно "НО" - у дверей медицинского учреждения ее встречал лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Слухи о романе между русскоязычной певицей и фронтменом популярной немецкой группы ходят давно.  Своего апогея они достигли, когда Светлана назвала младшую дочку Тильдой, что созвучно с именем Линдеманна, но никаких подтверждений этим домыслам не нашлось.  Вскоре о мнимой связи все забыли.

И вдруг неожиданный поворот событий. Оказывается, едва узнав о том, что Светлана Лобода попала в больницу, Тилль, отложив съемки нового клипа, бросился в Москву. По другой из версий в российской столице как раз в эти дни у него намечена презентация камерного литературно-музыкального концерта, приуроченного к выходу сборника ранних стихов. Но, чтобы то ни было, один факт остается неизменным - именно Линдеманн и никто другой встречал прооперированную Лободу из Боткинской больницы.

После того, как встреча состоялась, пара отправилась в один из московских ресторанов, чтобы отметить выздоровление за ужином. Туда же вскоре привезли и старшую дочь Светланы - Еву. Примечательно, но девочка почти весь вечер просидела на коленях у немецкого исполнителя, явно демонстрируя ему полное свое доверие. А когда ужин подошел к концу, Светлана и Тилль вышли из ресторана держась за руки, чем вызвали полный восторг у всех окружающих.

 

Краткая информация о Светлане Лободе

Имя: Светлана Лобода

Отчество: Сергеевна

День рождения: 18.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев

Рост: 174 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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0 Не нравится 3 Нравится 31.10.2018 Теги: Светлана Лобода

Верите ли Вы в отношения Лободы и Линдеманна? 3  

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  • Zuma / 31.10.18 14:32
    -
    0
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    Жм-с, так сказать, что будет дальше. Не может же на этом все закончится?! Хотя, поговаривают, что это простое совпадение и Тилль оказался в Москве по делам,а заодно и решил встретить из больницы давнюю подругу. Но мне первая версия, что он специально прилетел из Европы, бросив все свои дела, нравится гораздо больше.
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  • Мари / 31.10.18 14:22
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    Забавно. Я бы даже сказала мило. Многие действительно не ожидали такого поворота событий. Линдеманн и Лобода, кто бы мог подумать! Да еще и за ручку из рЭсторана. Романтика! Хотя, если без иронии, то пара на самом деле красивая. Пожалуй, я даже порадуюсь за них.
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  • Конфетка / 31.10.18 14:12
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    0
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    А почему бы и нет. Вместе-то они неплохо смотрятся. Да и дыма без огня не бывает. Ходили же слухи, что вторую дочь она от него родила. Может, действительно все так и есть. А по большому счету, это их дело. Взрослые люди, сами разберутся
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