Бородина разыгрывает автохлам

Телеведущая купила себе роскошную иномарку, а пользователям предлагает стать владельцами битого автомобиля с большим пробегом. Это возмутило многочисленных подписчиков телеведущей.

В своем аккаунте Ксения анонсировала новый крупный розыгрыш. В нем главным призом для подписчиков станет Porsche Cayenne.

Бдительные фолловеры заметили, что с передним бампером машины что-то не то. На скринах пользователей это отчетливо видно. Некоторые из них предположили, что автомобиль уже битый. Более опытные автовладельцы заметили, что на бампере красуются следы битума. Пользователи предположили, что автомобиль, скорее всего, не новый, как его позиционирует телеведущая и организаторы розыгрыша, а с приличным пробегом.

Интересно, что Денис Куренков, который часто публикует юмористические вайны со звездами ТНТ, в прямом эфире рассказал подписчикам, что блогеры и организаторы конкурсов часто выставляют в качестве главного приза битые и поцарапанные машины. По словам мужчины, за доставку авто в город победителя выигравший платит сам.

Между тем, Ксения на днях пополнила собственный автопарк новеньким Mercedes. До этого она на протяжении нескольких лет ездила на внедорожнике Range Rover. По предположениям автолюбителей, новая машина обошлась Ксении в сумму около 10 млн. рублей. Кто купил авто, сама Ксения или это был подарок супруга, Бородина не говорит.