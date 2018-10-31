Бородина разыгрывает автохлам
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Телеведущая купила себе роскошную иномарку, а пользователям предлагает стать владельцами битого автомобиля с большим пробегом. Это возмутило многочисленных подписчиков телеведущей.
В своем аккаунте Ксения анонсировала новый крупный розыгрыш. В нем главным призом для подписчиков станет Porsche Cayenne.
Бдительные фолловеры заметили, что с передним бампером машины что-то не то. На скринах пользователей это отчетливо видно. Некоторые из них предположили, что автомобиль уже битый. Более опытные автовладельцы заметили, что на бампере красуются следы битума. Пользователи предположили, что автомобиль, скорее всего, не новый, как его позиционирует телеведущая и организаторы розыгрыша, а с приличным пробегом.
Интересно, что Денис Куренков, который часто публикует юмористические вайны со звездами ТНТ, в прямом эфире рассказал подписчикам, что блогеры и организаторы конкурсов часто выставляют в качестве главного приза битые и поцарапанные машины. По словам мужчины, за доставку авто в город победителя выигравший платит сам.
Между тем, Ксения на днях пополнила собственный автопарк новеньким Mercedes. До этого она на протяжении нескольких лет ездила на внедорожнике Range Rover. По предположениям автолюбителей, новая машина обошлась Ксении в сумму около 10 млн. рублей. Кто купил авто, сама Ксения или это был подарок супруга, Бородина не говорит.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
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Как вы считаете, звезды могут разыгрывать автохлам? 4
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NL / 31.10.18 13:19Опыт Бузовой никого ничему не учит.
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Димон / 31.10.18 13:14Если официалы барыжат, что говорить о «звездульках»…
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Таша / 31.10.18 13:13Им вообще все равно, главное, чтобы деньги за рекламу заплатили.
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Lyubimka / 31.10.18 13:08Я не верю, что кто-то в этих розыгрышах что-то по-настоящему разыгрывает.