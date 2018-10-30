Свадебные наряды Цымбалюк и Шаляпина
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Пара Прохора и Виталины появилась на публике в свадебных нарядах. Любопытствующие предположили, что это была репетиция предстоящего торжества. Так ли это?
Свои любовные взаимоотношения Прохор и Виталина на протяжении длительного времени называли дружескими. Но журналистам стало ясно, что дружба уж больно тесная: молодой человек проводит все свое свободное время в квартире женщины, они вместе отдыхают в санаториях и уж совсем буднично покупают продукты и бытовую мелочь для дома.
На днях Цыбмалюк-Романовская и Шаляпин предстали перед поклонниками в свадебных нарядах. Произошло это в рамках демонстрации новой коллекции Ильи Шияна. Дизайнер доверил влюбленной парочке закрытие показа. Для этого Прохора одели в белоснежный костюм-двойку, а Виталине подобрали платье с корсетом и открытым верхом. Подол наряда был традиционно пышным, но асимметричным. Передняя его часть практически полностью обнажила ноги девушки.
Подписчики Прохора прокомментировали, что в паре с Виталиной он смотрится прекрасно. Нашлись и те, кто заметил изъяны в фигуре женщины. Фолловеры подчеркнули, что длина мини явно не ее формат.
Закрыли с Виталиной шикарный показ Ильи Шияна, и, судя по реакции зала, мы затмили всех участвующих звёзд своими ультрамодными свадебными луками! 😎😜🌟 Кстати, Виталинка сегодня дебютировала на подиуме в качестве модели, и сразу у мэтра моды — Ильи Шияна! 🌟👍🏻 #Shiyan #прохоршаляпин #виталинацымбалюкромановская #октябрь2018
Шаляпин рассказал, что для его спутницы – это был дебют на подиуме. Раньше она никогда не принимала участие в показах.
Краткая информация о Прохоре Шаляпине
Имя: Прохор Шаляпин
Отчество: Андреевич
День рождения: 26.11.1983
Возраст: 34 года
Место рождения: Волгоград
Рост: 180 см
Вес: 77 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, композитор
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Вам нравятся образы Виталины и Прохора? 4
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Zelcer / 30.10.18 12:19Конечно дебют! Вы где-то моделей с ростом 1,50 м видели?
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Маргарита / 30.10.18 11:38Какой дизайнер, такие и модели!
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Maybe / 30.10.18 11:37Колхоз в столицу приехал. В Прохоре ухоженность чувствуется, а в ней нет. Вроде и деньги есть, и не то, чтобы страшная, но слишком простая.