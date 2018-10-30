 
 
 

 
 
На главную
 
 

Свадебные наряды Цымбалюк и Шаляпина


3 3

Пара Прохора и Виталины появилась на публике в свадебных нарядах. Любопытствующие предположили, что это была репетиция предстоящего торжества. Так ли это?

Свои любовные взаимоотношения Прохор и Виталина на протяжении длительного времени называли дружескими. Но журналистам стало ясно, что дружба уж больно тесная: молодой человек проводит все свое свободное время в квартире женщины, они вместе отдыхают в санаториях и уж совсем буднично покупают продукты и бытовую мелочь для дома.

На днях Цыбмалюк-Романовская и Шаляпин предстали перед поклонниками в свадебных нарядах. Произошло это в рамках демонстрации новой коллекции Ильи Шияна. Дизайнер доверил влюбленной парочке закрытие показа. Для этого Прохора одели в белоснежный костюм-двойку, а Виталине подобрали платье с корсетом и открытым верхом. Подол наряда был традиционно пышным, но асимметричным. Передняя его часть практически полностью обнажила ноги девушки.

Подписчики Прохора прокомментировали, что в паре с Виталиной он смотрится прекрасно. Нашлись и те, кто заметил изъяны в фигуре женщины. Фолловеры подчеркнули, что длина мини явно не ее формат.

Шаляпин рассказал, что для его спутницы – это был дебют на подиуме. Раньше она никогда не принимала участие в показах. 

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 34 года

Место рождения: Волгоград

Рост: 180 см

Вес: 77 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

Смотреть фотографии с Прохором Шаляпиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



3 Не нравится 3 Нравится 30.10.2018 Теги: Прохор Шаляпин

Вам нравятся образы Виталины и Прохора? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору