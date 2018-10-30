Свадебные наряды Цымбалюк и Шаляпина

Пара Прохора и Виталины появилась на публике в свадебных нарядах. Любопытствующие предположили, что это была репетиция предстоящего торжества. Так ли это?

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Свои любовные взаимоотношения Прохор и Виталина на протяжении длительного времени называли дружескими. Но журналистам стало ясно, что дружба уж больно тесная: молодой человек проводит все свое свободное время в квартире женщины, они вместе отдыхают в санаториях и уж совсем буднично покупают продукты и бытовую мелочь для дома.

На днях Цыбмалюк-Романовская и Шаляпин предстали перед поклонниками в свадебных нарядах. Произошло это в рамках демонстрации новой коллекции Ильи Шияна. Дизайнер доверил влюбленной парочке закрытие показа. Для этого Прохора одели в белоснежный костюм-двойку, а Виталине подобрали платье с корсетом и открытым верхом. Подол наряда был традиционно пышным, но асимметричным. Передняя его часть практически полностью обнажила ноги девушки.

Подписчики Прохора прокомментировали, что в паре с Виталиной он смотрится прекрасно. Нашлись и те, кто заметил изъяны в фигуре женщины. Фолловеры подчеркнули, что длина мини явно не ее формат.

Шаляпин рассказал, что для его спутницы – это был дебют на подиуме. Раньше она никогда не принимала участие в показах.