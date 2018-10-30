Малахов подставил «Первый канал»
0 0
Незадолго до ухода с «Первого канала» Андрей Малахов нарушил закон. Сторона, чьи права были задеты, уже подала в суд и требует заплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации.
Передача, в которой ведущий вместе с редакторами программы нарушил закон об авторских правах, вышла в эфир еще в 2017 году. В выпуске использовалась фигура «Ждуна». Как оказалось, права на скульптуру и ее изображения принадлежат компании CD Land.
Разрешение на использование знаменитого персонажа представители «Первого канала» у уполномоченных сотрудников компании не спрашивали. Руководство сочло такое пренебрежение неправомерным и уже подало иск в московский Арбитражный суд.
Ни представители «Первого канала», ни сам Андрей Малахов никак не комментировали прецедент. Между тем, это уже не первый иск со стороны CD Land. Ранее компания таким же образом защищала свои права и судилась с крупными и мелкими фирмами, а также частными лицами. Суд принимал решение в пользу истца, например, «Мегафону» пришлось убрать «Ждуна» из рекламы на сайте и заплатить 8,6 миллионов рублей владельцу авторских прав.
Кстати, ранее «Первый канал» уже был наказан за выпуски с Дианой Шургиной. Роскомнадзор после многочисленных жалоб телезрителей был вынужден принять меры, и оштрафовал руководство, транслировавшее передачу с рассказами об изнасиловании со стороны несовершеннолетней девушки.
Краткая информация об Андрее Малахове
Имя: Андрей Малахов
Отчество: Николаевич
День рождения: 11.01.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: телеведущий, шоумен