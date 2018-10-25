Ани Лорак: «+ 10 кило»

После скандальной измены Мурата и развода к Ани Лорак приковано пристальное внимание. Многим интересно, как скоро певица закрутит роман, и не помирятся ли супруги до того, как все бумаги будут подписаны официально.

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С удвоенным интересом поклонники разглядывают и фотографии звезды, которыми она щедро делится в своем аккаунте инстаграм. Последнее фото сильно удивило фолловеров. На нем Ани предстала в новом концертном костюме и с ярким сценическим макияжем. В таком виде она многим не понравилась.

Поклонники артистки отметили, что макияж слишком тяжелый, а пиджак выглядит так, словно он снят с плеча крупного мужчины. Несмотря на то, что в моде объемные вещи и платья-пиджаки, такой наряд Лорак не украсил. Визуально он добавил ей килограммов 10.

Напомним, что после размолвки с супругом певица с головой ушла в работу. Сейчас она активно гастролирует по России со своим шоу «Diva». Также Ани в качестве наставника появилась в новом сезоне шоу «Голос».

В одном из выпусков во время слепого прослушивания она не узнала голос Пелагеи, и в отличие от остальных наставников не повернулась к ней. Позже, смеясь, Ани заметила, что это была «подстава» со стороны организаторов шоу.