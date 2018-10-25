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Ани Лорак: «+ 10 кило»


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После скандальной измены Мурата и развода к Ани Лорак приковано пристальное внимание. Многим интересно, как скоро певица закрутит роман, и не помирятся ли супруги до того, как все бумаги будут подписаны официально.

С удвоенным интересом поклонники разглядывают и фотографии звезды, которыми она щедро делится в своем аккаунте инстаграм. Последнее фото сильно удивило фолловеров. На нем Ани предстала в новом концертном костюме и с ярким сценическим макияжем. В таком виде она многим не понравилась.

Поклонники артистки отметили, что макияж слишком тяжелый, а пиджак выглядит так, словно он снят с плеча крупного мужчины. Несмотря на то, что в моде объемные вещи и платья-пиджаки, такой наряд Лорак не украсил. Визуально он добавил ей килограммов 10.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ @j_point

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Напомним, что после размолвки с супругом певица с головой ушла в работу. Сейчас она активно гастролирует по России со своим шоу «Diva». Также Ани в качестве наставника появилась в новом сезоне шоу «Голос».

В одном из выпусков во время слепого прослушивания она не узнала голос Пелагеи, и в отличие от остальных наставников не повернулась к ней. Позже, смеясь, Ани заметила, что это была «подстава» со стороны организаторов шоу. 

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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1 Не нравится 2 Нравится 25.10.2018 Теги: ани лорак

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