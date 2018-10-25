Ани Лорак: «+ 10 кило»
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После скандальной измены Мурата и развода к Ани Лорак приковано пристальное внимание. Многим интересно, как скоро певица закрутит роман, и не помирятся ли супруги до того, как все бумаги будут подписаны официально.
С удвоенным интересом поклонники разглядывают и фотографии звезды, которыми она щедро делится в своем аккаунте инстаграм. Последнее фото сильно удивило фолловеров. На нем Ани предстала в новом концертном костюме и с ярким сценическим макияжем. В таком виде она многим не понравилась.
Поклонники артистки отметили, что макияж слишком тяжелый, а пиджак выглядит так, словно он снят с плеча крупного мужчины. Несмотря на то, что в моде объемные вещи и платья-пиджаки, такой наряд Лорак не украсил. Визуально он добавил ей килограммов 10.
Напомним, что после размолвки с супругом певица с головой ушла в работу. Сейчас она активно гастролирует по России со своим шоу «Diva». Также Ани в качестве наставника появилась в новом сезоне шоу «Голос».
В одном из выпусков во время слепого прослушивания она не узнала голос Пелагеи, и в отличие от остальных наставников не повернулась к ней. Позже, смеясь, Ани заметила, что это была «подстава» со стороны организаторов шоу.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Вам нравится образ певицы? 3
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Нюра / 26.10.18 10:23Не нравится. Ни Лорак, ни образ. Зачем ее Фил на российскую эстраду вытащил?
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buy_fit / 25.10.18 15:06Все правильно, в моде вещи оверсайз, но никак не шмот, снятый с людей намного большего размера
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Инга / 25.10.18 14:58Вообще она милая, но на этом фото стилисты с пиджаком явно перемудрили.