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Эмоциональный пост Бритни Спирс


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Бритни Спирс написала эмоциональный пост в честь двадцатилетия выхода сингла Baby One More Time, ставшего прорывом для нее. Американская поп-звезда, которой на тот момент было 16 лет, была вознесена на вершину мировых чартов этой композицией, выпущенной 23 октября 1998 года. Песня поднялась на первое место в 18 странах по всему миру.

Выложив в Insta видеозапись, где музыкальное видео на песню сочетается с кадрами того, как происходила его съемка, Бритни сопроводила ее следующим комментарием: «Трудно передать словами, что этот день значит для меня. Двадцать лет назад мир впервые услышал мою музыку. Так много всего случилось с тех пор. Я хочу поблагодарить моих замечательных поклонников, которые были со мной с того первого дня. Ваша поддержка на протяжении всех этих лет значит для меня больше всего остального. Я люблю вас всех!»

Песня была включена в одноименный альбом, вышедший в январе 1999 года.

Стриминговый музыкальный сервис Deezer сообщил, что самой популярной на нем песней Бритни стал хит 2004 года Toxic, на втором месте ее первый сингл, на третьем - песня Oops!… I Did It Again, вышедшая в 2000 году.

Большинство слушавших песни Бритни на сервисе еще не появились на свет в тот момент, когда она начинала свою карьеру. Только четверть их находится в возрасте от 18 до 24 лет. Сервис также указал, что 58% слушавших музыку Спирс были женщинами, соответственно, 42% - мужчинами.

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 24.10.2018 Теги: Бритни Спирс

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