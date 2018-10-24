Эмоциональный пост Бритни Спирс
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Бритни Спирс написала эмоциональный пост в честь двадцатилетия выхода сингла Baby One More Time, ставшего прорывом для нее. Американская поп-звезда, которой на тот момент было 16 лет, была вознесена на вершину мировых чартов этой композицией, выпущенной 23 октября 1998 года. Песня поднялась на первое место в 18 странах по всему миру.
Выложив в Insta видеозапись, где музыкальное видео на песню сочетается с кадрами того, как происходила его съемка, Бритни сопроводила ее следующим комментарием: «Трудно передать словами, что этот день значит для меня. Двадцать лет назад мир впервые услышал мою музыку. Так много всего случилось с тех пор. Я хочу поблагодарить моих замечательных поклонников, которые были со мной с того первого дня. Ваша поддержка на протяжении всех этих лет значит для меня больше всего остального. Я люблю вас всех!»
Песня была включена в одноименный альбом, вышедший в январе 1999 года.
Стриминговый музыкальный сервис Deezer сообщил, что самой популярной на нем песней Бритни стал хит 2004 года Toxic, на втором месте ее первый сингл, на третьем - песня Oops!… I Did It Again, вышедшая в 2000 году.
Большинство слушавших песни Бритни на сервисе еще не появились на свет в тот момент, когда она начинала свою карьеру. Только четверть их находится в возрасте от 18 до 24 лет. Сервис также указал, что 58% слушавших музыку Спирс были женщинами, соответственно, 42% - мужчинами.
Краткая информация о Бритни Спирс
Имя: Бритни Спирс
День рождения: 02.12.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Маккомб, США
Рост: 163 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится творчество Бритни Спирс? 4
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Анна / 24.10.18 19:12Даже не знала, что так много людей ее слушают, откровением стало, что ее слушают и мужчины, это что за мужчины такие))) Да, она неплохо поет, двигается классно, следит за собой, все это конечно важно, но она все равно не поднимется до славы Майкла Джексона того же, она имеет свой предел, а для творческого человека предел не должен существовать.
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Рита / 24.10.18 19:10У нее бешеная энергетика, она заряжает людей своей сексуальностью, это многого стоит. Такой и должна быть настоящая звезда.
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Валентина / 24.10.18 19:08Ну обычная попсовая певичка, не понимаю, чего ее так возносят.