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Матильда: «на флейте играет» другая


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Бывшие супруги впервые обменялись колкостями в социальных сетях. Первым опубликовал рифмованные строки Сергей. В публикации он подтвердил информацию о том, что вновь женился.

Напомним, событие произошло на прошлой неделе. Юная Ольга Абрамова стала четвертой по счету супругой 45-летнего музыканта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Вскоре после поста бывшего супруга не выдержала и высказалась Матильда. Свои мысли она излагала в том же стиле, что и Шнуров. В качестве сопровождения к фото она отправила душещипательные строки Андрея Дементьева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам — усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы.

Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)

Напомним, что супруги объявили о расставании весной 2018 года, а в августе их официально развели. Войну в СМИ и социальных сетях уже бывшие влюбленные не вели. Никто из них так и не озвучил причин, по которым союз развалился.

В конце лета Сергей Шнуров на мероприятии «Человек года» от GQ» появился в сопровождении Ольги Абрамовой. С учетом числа девушек, которых замечали рядом с музыкантом на протяжении всего лета, этому выходу никто особого значения не придал. Как оказалось, зря. Именно с Ольгой Шнуров отправился в ЗАГС.

Девушке всего 27 лет. Она – дочь бизнесмена Валерия Абрамова, обладающего сомнительной репутацией. Высшее образование Ольга получала в Москве, после отправилась изучать искусство в Лондон. До встречи со Шнуровым она была заядлой тусовщицей и со скоростью света меняла богатых поклонников.

Многие пользователи отмечают, что внешне новая пассия похожа на бывшую супругу Шнурова. Очевидно, мужчина просто предпочитает девушек одного типажа. 


1 Не нравится 0 Нравится 24.10.2018 Теги: Сергей Шнурова

Кто вам нравится больше: Ольга или Матильда? 3  

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