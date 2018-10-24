Матильда: «на флейте играет» другая

Бывшие супруги впервые обменялись колкостями в социальных сетях. Первым опубликовал рифмованные строки Сергей. В публикации он подтвердил информацию о том, что вновь женился.

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Напомним, событие произошло на прошлой неделе. Юная Ольга Абрамова стала четвертой по счету супругой 45-летнего музыканта.

Вскоре после поста бывшего супруга не выдержала и высказалась Матильда. Свои мысли она излагала в том же стиле, что и Шнуров. В качестве сопровождения к фото она отправила душещипательные строки Андрея Дементьева.

Напомним, что супруги объявили о расставании весной 2018 года, а в августе их официально развели. Войну в СМИ и социальных сетях уже бывшие влюбленные не вели. Никто из них так и не озвучил причин, по которым союз развалился.

В конце лета Сергей Шнуров на мероприятии «Человек года» от GQ» появился в сопровождении Ольги Абрамовой. С учетом числа девушек, которых замечали рядом с музыкантом на протяжении всего лета, этому выходу никто особого значения не придал. Как оказалось, зря. Именно с Ольгой Шнуров отправился в ЗАГС.

Девушке всего 27 лет. Она – дочь бизнесмена Валерия Абрамова, обладающего сомнительной репутацией. Высшее образование Ольга получала в Москве, после отправилась изучать искусство в Лондон. До встречи со Шнуровым она была заядлой тусовщицей и со скоростью света меняла богатых поклонников.

Многие пользователи отмечают, что внешне новая пассия похожа на бывшую супругу Шнурова. Очевидно, мужчина просто предпочитает девушек одного типажа.