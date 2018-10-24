Лобода в больнице в тяжелом состоянии

В предоперационном состоянии певица Светлана Лобода была госпитализирована. О происшествии сообщила Анита Цой. В своем аккаунте инстаграм она обратилась к коллеге с пожеланиями скорейшего выздоровления. Озвучила певица и предварительный диагноз Светланы.

По словам Аниты, у Лободы воспаление почки. Данное заболевание чревато последующим инфицированием, образованием камней в почках, а также хронической почечной недостаточностью. Степень обструкции настолько серьезная, что Светлане грозит операционное вмешательство.

Сама Лобода предпочитает не общаться с поклонниками. Никаких заявлений не делала и ее директор Нателла Крапивина.

Серьезное заболевание и угроза хирургического вмешательства могут сказаться на рабочем графике звезды. В ближайшее время у нее запланировано несколько концертов, к тому же именно в ноябре артисты принимают участие в съемках новогодних телепередач.

Поклонники предполагают, что заболевание отчасти могло быть спровоцировано стрессом. В этом году Светлана родила дочь, но даже в небольшой декретный отпуск она не уходила. Незадолго до родов Лобода активно работала, и спустя несколько недель после вновь появилась на концертных подмостках.