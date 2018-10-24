Лобода в больнице в тяжелом состоянии
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В предоперационном состоянии певица Светлана Лобода была госпитализирована. О происшествии сообщила Анита Цой. В своем аккаунте инстаграм она обратилась к коллеге с пожеланиями скорейшего выздоровления. Озвучила певица и предварительный диагноз Светланы.
По словам Аниты, у Лободы воспаление почки. Данное заболевание чревато последующим инфицированием, образованием камней в почках, а также хронической почечной недостаточностью. Степень обструкции настолько серьезная, что Светлане грозит операционное вмешательство.
Сама Лобода предпочитает не общаться с поклонниками. Никаких заявлений не делала и ее директор Нателла Крапивина.
Серьезное заболевание и угроза хирургического вмешательства могут сказаться на рабочем графике звезды. В ближайшее время у нее запланировано несколько концертов, к тому же именно в ноябре артисты принимают участие в съемках новогодних телепередач.
Поклонники предполагают, что заболевание отчасти могло быть спровоцировано стрессом. В этом году Светлана родила дочь, но даже в небольшой декретный отпуск она не уходила. Незадолго до родов Лобода активно работала, и спустя несколько недель после вновь появилась на концертных подмостках.
Краткая информация о Светлане Лободе
Имя: Светлана Лобода
Отчество: Сергеевна
День рождения: 18.10.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев
Рост: 174 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Светлане стоит пересмотреть свой рабочий график? 4
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Nardel / 24.10.18 18:03Скорее ей прийдется его пересмотреть..но лучше бы добровольно нажать на тормоза, чем продолжать в том же духе
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Натали / 24.10.18 09:55Она вообще какой-то ненормальный фанат работы. Когда она второго ребенка зачать-то успела?
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Н-да уж / 24.10.18 09:33Жуков, Цой, Лобода. Кто следующий?
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Sirko / 24.10.18 09:26Ага, а то ее слишком много стало. Пусть восстановится нормально, а потом и мы, соскучившись, увидеть ее захотим.