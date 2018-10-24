 
 
 

 
 
На главную
 
 

Королева о сыне: «Нет призвания к сцене»


0 0

Наташа Королева призналась, что сын решил не идти по ее стопам, хотя голос и музыкальный слух у него имеются. Именно поэтому она была сильно удивлена, когда Архип согласился появиться на сцене во время выступления на концерте ко Дню рождения МУЗ-ТВ.

Артистка отметила, что сын сторонится публичной жизни, но его смелое поведение на сцене и отсутствие боязни ее приятно удивили. Также она рассказала, что Архип на примере родителей видит, насколько сложна жизнь артиста. На данный момент свою карьеру с шоу-бизнесом он связывать не собирается.

Королева рассказала, что юноша увлечен изучением иностранных языков. В последнее время он особо активно и углубленно изучает японский. Выбор такого направления Наталью сильно удивил, равно как и его решение получать высшее образование в России.

Через год юноша будет поступать. В планах у него подача документов сразу в два ВУЗа: МГУ и НИУ ВШЭ.

Также Наталья отметила, что быть артистом – это не только про талант и трудолюбие. Это еще и призвание. Без последнего попытки построить карьеру в шоу-бизнесе превратятся в каторгу. Призвания к сцене у сына Королева не видит и намерена поддержать Архипа в любом его решении.

Краткая информация о Наташе Королевой

Имя: Наташа Королева

Отчество: Владимировна

День рождения: 31.05.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 160 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Наташей Королевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2018 Теги: наташа королева

Как вы считаете, дети должны идти по стопам родителей? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору