Королева о сыне: «Нет призвания к сцене»
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Наташа Королева призналась, что сын решил не идти по ее стопам, хотя голос и музыкальный слух у него имеются. Именно поэтому она была сильно удивлена, когда Архип согласился появиться на сцене во время выступления на концерте ко Дню рождения МУЗ-ТВ.
Артистка отметила, что сын сторонится публичной жизни, но его смелое поведение на сцене и отсутствие боязни ее приятно удивили. Также она рассказала, что Архип на примере родителей видит, насколько сложна жизнь артиста. На данный момент свою карьеру с шоу-бизнесом он связывать не собирается.
Королева рассказала, что юноша увлечен изучением иностранных языков. В последнее время он особо активно и углубленно изучает японский. Выбор такого направления Наталью сильно удивил, равно как и его решение получать высшее образование в России.
Через год юноша будет поступать. В планах у него подача документов сразу в два ВУЗа: МГУ и НИУ ВШЭ.
Также Наталья отметила, что быть артистом – это не только про талант и трудолюбие. Это еще и призвание. Без последнего попытки построить карьеру в шоу-бизнесе превратятся в каторгу. Призвания к сцене у сына Королева не видит и намерена поддержать Архипа в любом его решении.
Краткая информация о Наташе Королевой
Имя: Наташа Королева
Отчество: Владимировна
День рождения: 31.05.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 160 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, дети должны идти по стопам родителей? 3
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Вероника / 24.10.18 14:24Так он уже полез на сцену. В любом случае там и окажется.
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Димас Питер / 24.10.18 14:23Певица и стриптизер – большой выбор. Правильно сделал, что решил получить хорошее образование.
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Nezlaya_zaya / 24.10.18 14:18Только если хотят и помимо родительского лобби имеют к выбранному делу талант.