Продюсер о Бузовой: «Вокала просто нет!»

Лина Арифулина назвала Ольгу Бузову неплохим продуктом шоу-бизнеса, созданным по проверенным западным технологиям. Женщина раскрыла и секрет такой популярности.

По словам продюсера, в случае с Ольгой речь о таланте и вокале не идет. По мнению женщины, его «просто нет». Раскрутка Ольги и другие сферы деятельности, в которые она с неменьшим успехом была вовлечена, результат продуманных действий со стороны тех, кто Ольгу спонсирует и опекает.

Лина отметила, что раскрутка ее следует апробированным в странах Запада методам. Арам очень удачно использовал историю с разводом Ольги и созданием образа обманутой женщины. Именно в этот период был дан старт ее карьере в сфере шоу-бизнеса. Хлынувшая к ней волна интереса была быстро воплощена и в других проектах: ресторанном бизнесе, шоу и т.д.

Немалую роль в такой популярности сыграли социальные сети. Арифулина подметила, что аккаунт Ольги в этом плане ведется не менее грамотно. В постах звезда постоянно обращается к пользователям. Она спрашивает у них советы, делится успехами и неудачами, и благодарит их. Это вызывает в подписчиках ощущение сопричастности к успеху звезды.

По мнению Лины, волна популярности Бузовой еще долго не будет проходить. Среди других звезд эстрады отметила продюсер и Светлану Лободу. Она стала яркой и интересной, как личность. Чтобы прийти к сегодняшней популярности, артистке пришлось немало потрудиться. Она долго искала точный образ и подбирала нужный репертуар. Арифулина призналась, что еще помнит Светлану неуверенной и стоящей напряженно за кулисами в ожидании своей очереди.