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Принц Гарри и Меган спаслись от вируса


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Меган Маркл и принц Гарри прибыли на Фиджи во вторник в рамках их 16-дневного королевского тура. Посещение парой Фиджи и Тонга было под вопросом из-за вируса Зика, который обнаружен в обоих государствах. Но королевская пара не поменяла маршрут.

В самом начале тура, предпринятого Меган и Гарри, было объявлено, что пара ждет ребенка. Несмотря на предупреждение о вирусе, который крайне опасен для беременных, они не изменили своих планов и расписания путешествия. Меган и принц Гарри объявили, что они обратились за медицинской консультацией по поводу вируса, который может причинить серьезный вред плоду и вызвать различные дефекты его развития.

Судя по всему, Меган уже принимает некоторые меры предосторожности. Так, в аэропорту Фиджи она появилась в платье с длинными рукавами, тогда как ранее в Сиднее она была в платье с короткими рукавами.

Специалисты по заразным заболеваниям уверяют, что главное - это защититься от укусов комаров, которые переносят опасный вирус. По их словам, мешковатые одежды и длинные рукава могут помочь минимизировать риск. Утверждается, что москиты могут кусать даже сквозь джинсовую ткань. Поэтому мешковатые свободные одежды как раз и являются тем, что более всего затрудняет комарам работу. Также рекомендуется выбирать светлую одежду, потому что темные цвета больше привлекают москитов. И на светлом фоне проще увидеть комара, чтобы убить его.

В целом риск признается незначительным, но все же он требует повышенного внимания к угрозе.

Фиджи и Тонга в настоящее время признаны Всемирной организацией здравоохранения местами риска заражения вирусом Зика. Беременным не рекомендуется посещать эти страны.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2018 Теги: Меган Маркл

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