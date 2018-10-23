Фадеев худел с помощью таблеток
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Продюсер пытался сбросить лишние килограммы, употребляя таблетки для похудения. По словам Максима, этот опыт оказался печальным. Название препарата он скрывать не стал. Это «Редуслим». Пилюли действительно повлияли на его вес, но совсем не так, как Фадеев это предполагал.
Максим рассказал поклонникам, что прием медикаментов вызвал у него привыкание и привел к ряду других проблем, которые после пришлось долго устранять. Также вместо обещанных сброшенных килограммов он увидел +12 кг к тому весу, от которого начал худеть.
Рассказать об этом случае Фадеев решился, после того, как выпускающая таблетки фирма использовала Максима, сделав его лицом своей рекламной кампании.
По словам продюсера, никакого соглашения между ним и предприимчивыми производителями не было. Более того, худел Максим по другой системе, которая никак не связана с медикаментозными препаратами, БАДами и т.д.
ВНИМАНИЕ❗Вся правда о таблетках РЕДУСЛИМ. Эта компания НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАЛА МОЁ ЛИЦО ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ. Призываю вас НЕ ВЕРИТЬ И НЕ ВЕСТИСЬ НА ЭТО ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЁ. Я не худел с их помощью, но однажды, когда они только появились в продаже, я действительно их принимал. И ПРИБАВИЛ В ВЕСЕ 12 КГ! К тому же они вызывали у меня привыкание и принесли жуткие последствия для организма. Внимательно посмотрите моё видео и НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ТАБЛЕТКИ РЕДУСЛИМ! Берегите себя и своё здоровье!!! PS: также хочу сообщить, что мой адвокат - Сергей Жорин @advokatzhorin подал заявление в полицию. ГУ МВД по Москве уже проводит проверку в отношении ОАО "Институт инженерной диетологии", которая использует мое имя и вводит людей в заблуждение, получая за это огромные деньги. Ещё раз делаю акцент на том, что Я ХУДЕЮ ПО СВОЕЙ МЕТОДИКЕ, НА ОСОБОЙ ДИЕТЕ. Какой - расскажу подробно скоро. И я уверяю, это поможет всем людям! Без каких-либо препаратов и ущерба здоровью. Следите за обновлениями у меня в профиле!
Интересы Фадеева в споре с недобросовестной компанией будет представлять Сергей Жорин. Всех своих подписчиков Максим предостерег. Он попросил ни в коем случае не употреблять эти таблетки для похудения.