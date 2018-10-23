Фадеев худел с помощью таблеток

Продюсер пытался сбросить лишние килограммы, употребляя таблетки для похудения. По словам Максима, этот опыт оказался печальным. Название препарата он скрывать не стал. Это «Редуслим». Пилюли действительно повлияли на его вес, но совсем не так, как Фадеев это предполагал.

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Максим рассказал поклонникам, что прием медикаментов вызвал у него привыкание и привел к ряду других проблем, которые после пришлось долго устранять. Также вместо обещанных сброшенных килограммов он увидел +12 кг к тому весу, от которого начал худеть.

Рассказать об этом случае Фадеев решился, после того, как выпускающая таблетки фирма использовала Максима, сделав его лицом своей рекламной кампании.

По словам продюсера, никакого соглашения между ним и предприимчивыми производителями не было. Более того, худел Максим по другой системе, которая никак не связана с медикаментозными препаратами, БАДами и т.д.

Интересы Фадеева в споре с недобросовестной компанией будет представлять Сергей Жорин. Всех своих подписчиков Максим предостерег. Он попросил ни в коем случае не употреблять эти таблетки для похудения.