Волочкова облысела
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Эксперименты балерины с нарощенными волосами привели к печальным последствиям.
Анастасия Волочкова никогда не могла похвастаться роскошными волосами. От природы они у нее редкие. Не добавляла им объема и прическа, традиционная для балерин. Иногда Анастасия все же экспериментировала с прядями. Она окрашивала их и пользовалась услугами мастеров, наращивающих искусственные локоны.
В итоге, Волочкова все же признала: постоянные эксперименты не привели к хорошему. По словам артистки, у нее осталось буквально «три волосины» и как исправить эту ситуацию, она сама не знала.
Ей на помощь пришли специалисты одной из столичных студий красоты. Мастера оказались не волшебниками, и восстановить выпавшие и значительно поредевшие волосы они не смогли. Вместо этого сотрудники студии предложили Анастасии короткую стрижку, которая помогла скрыть явные недостатки.
Подписчикам поведение Анастасии не понравилось, так как раньше волосы она наращивала, активно пользуясь рекламными предложениями салонов. Получается, что к нерадивым мастерам балерина направляла и других людей, причем неоднократно, хотя сама видела, что качество волос после процедуры лучше не становится.
В этот субботний поздний вечер Артем @stanevartem нашел время и в его салоне @_stanev_ придал моим волосам приятный цвет, оживил их после наращивания и истончения и предложил программу быстрого восстановления.👍🏼 Давно пора было попасть в руки маэстро такого уровня.👍🏼 И всем сотрудникам спасибо за гостеприимство и помощь всегда!🙏🏻 До встречи на неделе. Верю те, кому достались подаренные мною сертификаты в этот салон, тоже довольны.😉 Это было от души😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
К слову, подобными бартерными рекламами грешат многие инстадивы. Девушки, которые получают популярность после появления в скандальных шоу, рекламируют парикмахеров, косметологов и даже хирургов, которых потом обличают в отсутствии профессионализма.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к этой пугающей тенденции инстаграма? 4
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Лотоss / 22.10.18 14:07Она правда весит 52 кг???
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Валентина_81 / 22.10.18 12:43Волочкова и реклама процедур, касающихся волос?!?! Какой адекватный человек поверит в это? На ее волосы без слез не взглянешь – она антиреклама в этом плане.
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Infanta / 22.10.18 12:36Не нужно быть идиотами, чтобы вестись на это. Хорошим хирургам и косметологам реклама не нужна. У них и так хватает клиентов. Они и берутся не за каждого, между прочим.