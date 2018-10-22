Волочкова облысела

Эксперименты балерины с нарощенными волосами привели к печальным последствиям.

Анастасия Волочкова никогда не могла похвастаться роскошными волосами. От природы они у нее редкие. Не добавляла им объема и прическа, традиционная для балерин. Иногда Анастасия все же экспериментировала с прядями. Она окрашивала их и пользовалась услугами мастеров, наращивающих искусственные локоны.

В итоге, Волочкова все же признала: постоянные эксперименты не привели к хорошему. По словам артистки, у нее осталось буквально «три волосины» и как исправить эту ситуацию, она сама не знала.

Ей на помощь пришли специалисты одной из столичных студий красоты. Мастера оказались не волшебниками, и восстановить выпавшие и значительно поредевшие волосы они не смогли. Вместо этого сотрудники студии предложили Анастасии короткую стрижку, которая помогла скрыть явные недостатки.

Подписчикам поведение Анастасии не понравилось, так как раньше волосы она наращивала, активно пользуясь рекламными предложениями салонов. Получается, что к нерадивым мастерам балерина направляла и других людей, причем неоднократно, хотя сама видела, что качество волос после процедуры лучше не становится.

К слову, подобными бартерными рекламами грешат многие инстадивы. Девушки, которые получают популярность после появления в скандальных шоу, рекламируют парикмахеров, косметологов и даже хирургов, которых потом обличают в отсутствии профессионализма.