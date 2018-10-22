Пригожин: «Бесит? Заткнись и сиди!»
0 0
Иосиф взорвался нецензурной бранью в ответ на оскорбления в адрес Валерии. Продюсер отметил, что гордится своей женщиной, которую без сомнений может поставить в пример многим «30-летним старушкам».
Гневные комментарии со стороны сдержанного Пригожина посыпались в адрес пользователей сети инстаграм. Спровоцировала перепалку с последующими постами и репостами звезд публикация телеканала МУЗ-ТВ.
Пользователям не понравилось, что на концерт, посвященный празднованию Дня рождения музыкального канала, позиционирующего себя молодежным, были приглашены такие звезды как Валерия. Некоторые подписчики и вовсе упрекнули артистку в желании угождать тем, кто решает, пускать ли клипы в ротацию.
Разгневанный Иосиф вначале ответил всем недовольным в комментариях, а после опубликовал гневный пост на своей странице. Он рассказал, что его Валерия выглядит прекрасно и ее запросто можно ставить в пример многим 30-летним девушкам. Также Пригожин подчеркнул, что дискриминация по паспортному возрасту – это явление, характерное исключительно для России.
Сама Валерия в подобные перепалки не вступала. Также она не комментировала данную ситуацию.
Некоторые, особо резкие высказывания, Иосиф, после того как немного успокоился, удалил со страницы Муз-ТВ.
Кстати, с мнением Иосифа полностью согласна Яна Рудковская.
Друзья,прочитала пост Йосифа @prigozhin_iosif и хочу также написать свои мысли по этому поводу! Особенно в нашем современном мире соц сетей стало огромное количество судей с закрытыми аккаунтами ,в основном женщин ,пишущих про мой возраст , в контексте,что я ношу мини , фотографируюсь в купальнике . Я не знаю другой такой страны ,где бы женщину в 43 начали хейтеть за её возраст, устанавливать форматы и рамки !Товарищи, вы же уже не в «совке» живёте. Анджелина Джоли со мной одного года,Виктория Бэкхем старше меня на 2 года ,Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придём и к 45, и к 50, и, дай Бог, к 60, и к 70, а если очень повезёт и к 80) И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас , молодые и красивые девушки!,Лера @valeriya - для меня пример как красивая женщина может выглядеть в 50! Это -большой труд , учитывая сколько у неё выступлений и перелётов в год .Хорошо выглядеть в 20-30 лет -это совсем несложно! После 40 -это большой каждодневный труд , #ктознаеттотпоймет ! Хочется чтобы мы наоборот рушили стереотипы, а не тупо писали о том ,к чему Вы сами же и придёте рано или поздно ! У возраста есть свои плюсы : семья , дети , достижения в работе , жизненный опыт, мудрость ,материальные блага -все это пришло ко мне с годами,потому что мои года -это моё богатство ,потому что о том что у меня сейчас есть -раньше я об этом могла только мечтать !🤟🏻❤️Repost @prigozhin_iosif ・・・ #Ageism , дискриминация по возрасту -исключительно российская болезнь. Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою @valeriya . Как ещё доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ и во многом зависит от самого человека. Здоровый образ жизни, правильное питание от @nosecretbyvaleriya спорт и любовь, самый сильный двигатель и мотиватор. ! ❤️
Женщина, которую неоднократно обвиняли в использовании фотошопа и обмане относительно истинного паспортного возраста, также высказала все, что думает по данному вопросу.
Краткая информация об Иосифе Пригожине
Имя: Иосиф Пригожин
Отчество: Игоревич
День рождения: 02.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Махачкала
Рост: 172 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Валерия действительно способна дать фору многим 30-летним? 5
-
Я_ся / 22.10.18 12:20Мне пара их нравится, хотя с его статусом, кидаться в перепалки с никому неизвестными подписчиками, а то и полуботами ни к чему.
-
Талина П. / 22.10.18 12:02Вот это мужик! Всем ответил, зубы показал, женщину на пьедестал возвел, а она сидит в стороне со всех сторон красивая!)))
-
Да / 22.10.18 11:53Дело не в том как она выглядит, а в том что новое поколение пришло и хотят видеть своё поколение на сцене молодёжного канала. Это понять надо а не матом отвечать.
-
Stalker / 22.10.18 11:51В том, что она выглядит, как пример, не сомневается никто, но репертуар ее явно не молодежный. Не согласится с этим моментом, я не могу. Хотя мысли все стороны могли бы высказывать и более корректно.
-
Мария / 22.10.18 11:33Да, она прекрасно выглядит.