Пригожин: «Бесит? Заткнись и сиди!»

Иосиф взорвался нецензурной бранью в ответ на оскорбления в адрес Валерии. Продюсер отметил, что гордится своей женщиной, которую без сомнений может поставить в пример многим «30-летним старушкам».

Гневные комментарии со стороны сдержанного Пригожина посыпались в адрес пользователей сети инстаграм. Спровоцировала перепалку с последующими постами и репостами звезд публикация телеканала МУЗ-ТВ.

Пользователям не понравилось, что на концерт, посвященный празднованию Дня рождения музыкального канала, позиционирующего себя молодежным, были приглашены такие звезды как Валерия. Некоторые подписчики и вовсе упрекнули артистку в желании угождать тем, кто решает, пускать ли клипы в ротацию.

Разгневанный Иосиф вначале ответил всем недовольным в комментариях, а после опубликовал гневный пост на своей странице. Он рассказал, что его Валерия выглядит прекрасно и ее запросто можно ставить в пример многим 30-летним девушкам. Также Пригожин подчеркнул, что дискриминация по паспортному возрасту – это явление, характерное исключительно для России.

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Сама Валерия в подобные перепалки не вступала. Также она не комментировала данную ситуацию.

Некоторые, особо резкие высказывания, Иосиф, после того как немного успокоился, удалил со страницы Муз-ТВ.

Кстати, с мнением Иосифа полностью согласна Яна Рудковская.

Женщина, которую неоднократно обвиняли в использовании фотошопа и обмане относительно истинного паспортного возраста, также высказала все, что думает по данному вопросу.