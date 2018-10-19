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Собчак завидует Глюкозе


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Ксения Собчак и Наталья Ионова частые гости светских вечеринок. Девушки прекрасно общаются друг с другом. Чаще всего они появляются на тусовках без мужей. Однако на последнем мероприятии Наталью сопровождал ее законный супруг Александр Чистяков.

Обычно Наталья с мужем на публике держится скромно и не позволяет себе проявлять чувства. В этот раз она уединилась с ним в укромном месте зала и стала страстно целоваться. Увиденное зрелище настолько впечатлило Ксению Собчак, что она достала свой смартфон и стала снимать происходящее.

Когда Ионова заметила Ксению, телеведущая громко воскликнула, что для нее удивительно, как можно сохранять такую страсть, спустя многие годы брака. Наталья, не ожидавшая такого шага от подруги, отвернулась от камеры, а ее муж отмахнулся от Собчак, отметив, что своей слежкой она им все испортила.

Хейтеры телеведущей сразу же вспомнили скандал, случившийся после взлома личных данных Ксении хакерами. Тогда ходили слухи, что Собчак отправляла свои интимные фотографии Александру в период, когда он уже был женат на Глюкозе. Некоторые подписчики предположили, что Ксения до сих пор неравнодушна к мужу Натальи и попросту завидует ей, ведь Максим Виторган подобным образом себя никогда не вел.

Напомним, что пара Натальи Ионовой и Александра Чистякова вместе уже 12 лет. В законном браке у них появились две дочки. 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 19.10.2018 Теги: Ксения Собчак

Как вы думаете, Ксения может завидовать Глюкозе? 3  

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