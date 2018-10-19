Наталья Бантеева расстается с рукой

В 2010 году победительницей шоу "Битва Экстрасенсов" стала потомственная ведунья Наталья Бантеева. Женщина прошла нелегкий путь, чтобы получить в финале заветный приз - знаменитую "Синюю руку".

Те, кто хорошо помнят девятый сезон, знают, что к победе Наталья шла тяжело, но уверенно. Ведунья раз за разом удивляла экспертов, скептиков и поклонников своим даром, проходя эмоционально тяжелые испытания. А когда заветная цель была достигнута, она не скрывала своих эмоций, называя себя самым счастливым человеком на свете. Именно поэтому сегодняшний поступок ввел в ступор многих почитателей ее таланта.

Оказывается, Бантеева выставила заслуженный трофей на аукцион. Но сделала она это с благотворительной целью, чтобы помочь в сборе средств калужскому приюту для собак "Ванечка", который нуждается в настоящее время в экстренной помощи.

Правила аукциона просты: кто пришлет большее количество средств, тот и получит "Синюю руку". Многие фанаты отнеслись с пониманием к этому решению Натальи, но нашлись и те, кто раскритиковал женщину. Однако, стоит заметить, что за всем этим милосердием кроется желание Бантеевой забыть о своем "экстрасенсорном" прошлом. По непонятным причинам несколько месяцев назад ведунья сожгла платье, в котором была на церемонии награждения. А теперь вот решила избавиться и от "Руки".

Напомним, что свои выдающиеся способность Наталья Бантеева начала развивать, находясь в местах лишения свободы. Освободилась она будучи полностью уверенной в том, что нашла свое жизненное призвание. А на "Битву экстрасенсов" ее направила победительница первого сезона и целитель Наталья Воротникова.