Наталья Бантеева расстается с рукой
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В 2010 году победительницей шоу "Битва Экстрасенсов" стала потомственная ведунья Наталья Бантеева. Женщина прошла нелегкий путь, чтобы получить в финале заветный приз - знаменитую "Синюю руку".
Те, кто хорошо помнят девятый сезон, знают, что к победе Наталья шла тяжело, но уверенно. Ведунья раз за разом удивляла экспертов, скептиков и поклонников своим даром, проходя эмоционально тяжелые испытания. А когда заветная цель была достигнута, она не скрывала своих эмоций, называя себя самым счастливым человеком на свете. Именно поэтому сегодняшний поступок ввел в ступор многих почитателей ее таланта.
Оказывается, Бантеева выставила заслуженный трофей на аукцион. Но сделала она это с благотворительной целью, чтобы помочь в сборе средств калужскому приюту для собак "Ванечка", который нуждается в настоящее время в экстренной помощи.
Правила аукциона просты: кто пришлет большее количество средств, тот и получит "Синюю руку". Многие фанаты отнеслись с пониманием к этому решению Натальи, но нашлись и те, кто раскритиковал женщину. Однако, стоит заметить, что за всем этим милосердием кроется желание Бантеевой забыть о своем "экстрасенсорном" прошлом. По непонятным причинам несколько месяцев назад ведунья сожгла платье, в котором была на церемонии награждения. А теперь вот решила избавиться и от "Руки".
Напомним, что свои выдающиеся способность Наталья Бантеева начала развивать, находясь в местах лишения свободы. Освободилась она будучи полностью уверенной в том, что нашла свое жизненное призвание. А на "Битву экстрасенсов" ее направила победительница первого сезона и целитель Наталья Воротникова.
Как вы считаете, что послужило истиной причиной того, чтобы Наталья рассталась с призом? 2
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Зизо / 19.10.18 13:36Я болела за нее на битве. И сейчас считаю. Наташа поступила правильно. Ну стоит у нее эта рука, пыль собирает. А тут польза хоть какая-то от статуэточки. Я думаю, найдется много желающих получить руку, поэтому Бантеева - молодец. Кстати, этому приюту многие звезды помогают рекламой. Я уже ни у одного про "Ванечку" видела и слышала. Там еще хозяйка женщина-инвалид. И собак у нее много всяких разных. Конечно, помощь нужна. Повторюсь, Наталья - молодец!
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Лучик / 19.10.18 13:31Ну и стоит ли после этого говорить, что вся эта "битва экстрасенсов" правда? Приз, который ничего не стоит - вот результат этого шоу.