Фадеев признался в любви на всю страну
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Максим сказал о том, как сильно он любит свою новую фаворитку. По словам продюсера, молодая девушка вдохновляет его на новые творческие достижения.
Громкое признание от Максима прозвучало в День рождения Кристины Кошелевой. Именно ей он посвятил отдельный пост в микроблоге, пожелав искреннего счастья. Он рассказал, что благодарен судьбе за встречу с юной исполнительницей, обладающей уникальным голосом.
Под свою опеку Максим взял Кристину в 2018 году. Встреча продюсера и певицы состоялась в рамках проекта «Песни на ТНТ». Сразу после окончания шоу Фадеев подписал с ней контракт. Всего за пару месяцев сотрудничества он успел снять девушке клип, также они записали саундтрек к киноленте «Русалка».
@kosheleva.aveleshok🐣 С Днем Рождения! 🎈 Как я рад, что этот год подарил нам тебя! Всем сердцем хочу, чтобы ты была самой счастливой! И очень люблю тебя! К твоему дню рождения мы подготовили видеоотчет с твоего первого сольного концерта. Ссылка - у меня в сторис! Присоединяйтесь и поздравляйте Крис в комментариях! А ещё в iTunes в профиле КРИСТИНА КОШЕЛЕВА можно посмотреть видео со всеми песнями с концерта!
Ранее Максим рассказывал, что у него много смелых идей в рамках совместного творчества с Кристиной, и в скором времени поклонники девушки смогут их оценить.
Кстати, в этом году лейбл Фадеева принимать участие во втором сезоне проекта не будет. Максим отказался от предложения телеканала и теперь в кресле судьи его заменит Баста. Тимати согласился принять участие и во втором сезоне шоу.
Как вы считаете, Максим сделает Кошелеву популярной? 4
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Сима / 19.10.18 11:20Тупая песня!
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Dr. Dre / 19.10.18 11:12А может он не зря худел? Обычно ленивых товарищей любовь мотивирует по надцать килограммов за короткий срок скидывать))) Вот вам и секрет быстрого похудения!
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Девочка / 19.10.18 10:39Пока все его подопечные известны. Не нравится только, что он на показную сексуальность всех продавливает.