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Фадеев признался в любви на всю страну


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Максим сказал о том, как сильно он любит свою новую фаворитку. По словам продюсера, молодая девушка вдохновляет его на новые творческие достижения.

Громкое признание от Максима прозвучало в День рождения Кристины Кошелевой. Именно ей он посвятил отдельный пост в микроблоге, пожелав искреннего счастья. Он рассказал, что благодарен судьбе за встречу с юной исполнительницей, обладающей уникальным голосом.

Под свою опеку Максим взял Кристину в 2018 году. Встреча продюсера и певицы состоялась в рамках проекта «Песни на ТНТ». Сразу после окончания шоу Фадеев подписал с ней контракт. Всего за пару месяцев сотрудничества он успел снять девушке клип, также они записали саундтрек к киноленте «Русалка».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kosheleva.aveleshok🐣 С Днем Рождения! 🎈 Как я рад, что этот год подарил нам тебя! Всем сердцем хочу, чтобы ты была самой счастливой! И очень люблю тебя! К твоему дню рождения мы подготовили видеоотчет с твоего первого сольного концерта. Ссылка - у меня в сторис! Присоединяйтесь и поздравляйте Крис в комментариях! А ещё в iTunes в профиле КРИСТИНА КОШЕЛЕВА можно посмотреть видео со всеми песнями с концерта!

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Ранее Максим рассказывал, что у него много смелых идей в рамках совместного творчества с Кристиной, и в скором времени поклонники девушки смогут их оценить.

Кстати, в этом году лейбл Фадеева принимать участие во втором сезоне проекта не будет. Максим отказался от предложения телеканала и теперь в кресле судьи его заменит Баста. Тимати согласился принять участие и во втором сезоне шоу.


8 Не нравится 2 Нравится 19.10.2018 Теги: Максим Фадеев

Как вы считаете, Максим сделает Кошелеву популярной? 4  

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