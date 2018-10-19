Фадеев признался в любви на всю страну

Максим сказал о том, как сильно он любит свою новую фаворитку. По словам продюсера, молодая девушка вдохновляет его на новые творческие достижения.

Громкое признание от Максима прозвучало в День рождения Кристины Кошелевой. Именно ей он посвятил отдельный пост в микроблоге, пожелав искреннего счастья. Он рассказал, что благодарен судьбе за встречу с юной исполнительницей, обладающей уникальным голосом.

Под свою опеку Максим взял Кристину в 2018 году. Встреча продюсера и певицы состоялась в рамках проекта «Песни на ТНТ». Сразу после окончания шоу Фадеев подписал с ней контракт. Всего за пару месяцев сотрудничества он успел снять девушке клип, также они записали саундтрек к киноленте «Русалка».

Ранее Максим рассказывал, что у него много смелых идей в рамках совместного творчества с Кристиной, и в скором времени поклонники девушки смогут их оценить.

​

Кстати, в этом году лейбл Фадеева принимать участие во втором сезоне проекта не будет. Максим отказался от предложения телеканала и теперь в кресле судьи его заменит Баста. Тимати согласился принять участие и во втором сезоне шоу.