Дакота: «Эта статья взбесила меня!»
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Певицу возмутила критика Александра Васильева. В ярости она сказала все, что думает по этому поводу.
На днях модный критик Александр Васильев оценил стиль Риты Дакоты. Он отметил, что ее вульгарный образ мог стать причиной того, что Влад стал изменять и в итоге ушел от жены. Также он отмечал, что в семьях с детьми подобные измены со стороны еще юных мужей можно и простить.
Прочитав статью, Рита Дакота не смогла сдержать своего возмущения. Она рассказала подписчикам, что ресницы наращивает с 19 лет, потому как свои короткие. Яркие помады певица практически никогда не использует. Также ей не понравились укоры в сторону ее татуировок и пирсинга.
Вчера вышла статья обо мне на @woman_ru , которую, возмущаясь, не скинул мне в директ только ленивый. Если в двух словах, то популярный портал, с которым я всегда дружила, отдавала им эксклюзивные интервью, участвовала во всех их активностях, некоторые из которых мне были мягко говоря не интересны и не нужны, но «дружба и поддержка» ведь, уважение.. Портал, кому я не отказывала даже на последних месяцах беременности, еле передвигаясь, снималась в спецпроектах почти сразу же после родов, когда было сильно не до того. Все коллеги и журналисты не дадут мне сорвать сейчас, когда я скажу с уверенностью, что дружить и работать я умею и всегда с трепетом и уважением отношусь как к коллегам, так и к дружественным СМИ. И вот выходит статья, где главный «эксперт моды российского телеящика» , тот самый пёстрый эпатажный дяденька, осуждающий внешний вид телезрительниц на всю страну ежедневно на Первом канале, злобно «разносит» Риту Дакоту, цинично рассуждая о том (прям вот дословно пересказываю), что « причиной измен моего супруга стало то, что я очень вульгарная и откровенная (ШТААААА?!?! яяя???😳), а ещё причина - в татуировках и пирсинге.. Ещё у меня отвратительный макияж и его возмущают мои ресницы и яркие помады (штаааа?! Я помадами вообще не пользуюсь, от слова СОВСЕМ)». Дальше-больше. Дяденька уверенно заявил что такие девушки как я «обречены на измены», ну а после добавил пару жизненных «советов» о том, что он уверен «измены можно и НУЖНО прощать», отметив, что уйдя от предателя я унизила себя и испортила себе репутацию, а к моему бывшему мужу в постель придут толпы девушек, которые теперь подумают, что он секс-гигант и захотят проверить.» Я сейчас не шучу, ребят. Это реальная статья, в сторис сейчас скину скрины, чтобы вы сами прочитали. Сказать что я в шоке - не сказать ничего. Мир вообще в себе? С каких пор уходить от предателя унизительно?? С каких пор лица центрального телевидения имеют какое-то собачье право тыкать тебе в недостатки на всеобщее обозрение (да, блять, я наращиваю ресницы с 19 лет, потому что у меня нет своих от природы, это в папу и я всю школу мазала их касторкой, ходила как рыба и комплексовала)..продолжение в карусели, листать 👉👉
С мнением Васильева Рита категорически не согласна. Она сказала, что в шоке от заявления, что должна была прощать Влада. Дакота пояснила, что унизительным уход от человека, который ее предал, она ни в коем случае не считает. Наоборот, этот шаг помог ей сохранить достоинство.
По мнению певицы, Васильев своей критикой унизил ее. Риту пугает, что поклонницы могут после этого отвернутся от нее, поверив, что носить вещи, в которых удобно – это пошло, а макияж, подчеркивающий достоинства лица, на самом деле вульгарен.
В конце гневного обращения, она призвала своих фанаток и единомышленниц не слушать критику Васильева и ни в коем случае не стесняться своих пышных ресниц, пухлых губ, татуировок и прочего.
Краткая информация о Рите Дакоте
Имя: Рита Дакота
День рождения: 09.03.1990
Возраст: 28 лет
Место рождения: Минск, Беларусь
Рост: 166 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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Vow / 19.10.18 14:20Сколько людей, столько и мнений. Мне они оба не нравятся. Она своими татуировками, а он павлиньими образами.
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Марта / 19.10.18 14:18А в чем она вульгарная? Яркий макияж у нее только на сцене, а в жизни она часто щеголяет в обычных сарафанах, топах и спортивных штанах. Фото в купальнике его смутило? На пляже все так ходят! А Рита и вовсе живет на островах частенько, не в костюме же ей там ходить.
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Funny / 19.10.18 14:15Васильев прав. Хотя на фоне таких татуированных «рит» скоро простые девочки будут выгодно выделяться.