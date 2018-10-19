Дакота: «Эта статья взбесила меня!»

Певицу возмутила критика Александра Васильева. В ярости она сказала все, что думает по этому поводу.

На днях модный критик Александр Васильев оценил стиль Риты Дакоты. Он отметил, что ее вульгарный образ мог стать причиной того, что Влад стал изменять и в итоге ушел от жены. Также он отмечал, что в семьях с детьми подобные измены со стороны еще юных мужей можно и простить.

Прочитав статью, Рита Дакота не смогла сдержать своего возмущения. Она рассказала подписчикам, что ресницы наращивает с 19 лет, потому как свои короткие. Яркие помады певица практически никогда не использует. Также ей не понравились укоры в сторону ее татуировок и пирсинга.

С мнением Васильева Рита категорически не согласна. Она сказала, что в шоке от заявления, что должна была прощать Влада. Дакота пояснила, что унизительным уход от человека, который ее предал, она ни в коем случае не считает. Наоборот, этот шаг помог ей сохранить достоинство.

По мнению певицы, Васильев своей критикой унизил ее. Риту пугает, что поклонницы могут после этого отвернутся от нее, поверив, что носить вещи, в которых удобно – это пошло, а макияж, подчеркивающий достоинства лица, на самом деле вульгарен.

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В конце гневного обращения, она призвала своих фанаток и единомышленниц не слушать критику Васильева и ни в коем случае не стесняться своих пышных ресниц, пухлых губ, татуировок и прочего.