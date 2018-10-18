Дакота сама виновата в изменах мужа

Усредненная внешность и слишком откровенные образы привели к тому, что брак развалился.

Знаменитый модный критик Александр Васильев внимательно изучил образ и гардероб Риты Дакоты и пришел к неожиданному выводу. По словам мужчины, Рита сама виновата в том, что муж стал изменять ей.

Александр Васильев отметил, что весь гардероб девушки выглядит слишком сексапильно и призывно. Имея неплохую фигуру и внешность, она может это себе позволить, но при этом певица должна была учитывать, что образ у нее получается чересчур манящим.

На такой внешний вид падки мужчины, которые оценивают женщину, прежде всего как сексуальный объект. Рассчитывать, что подобный представитель сильного пола, тем более молодой и успешный, будет хранить верность, было бы глупо.

По мнению модного критика, чтобы привлечь внимание правильно воспитанного и верного спутника жизни, не стоит наносить столь яркий макияж и приправлять его накладными ресницами и татуированными бровями.

Также Александр Васильев успел заметить на теле Риты модные сейчас цветные татуировки. Он пояснил, что эта тенденция действительно набирает обороты в Европе, но таким образом усредняет девушек. Они становятся одинаковые: татуированные, с пирсингом, ярким макияжем и максимально открытым телом. Индивидуальность в этом случае теряется.