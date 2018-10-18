Дакота сама виновата в изменах мужа
0 0
Усредненная внешность и слишком откровенные образы привели к тому, что брак развалился.
Знаменитый модный критик Александр Васильев внимательно изучил образ и гардероб Риты Дакоты и пришел к неожиданному выводу. По словам мужчины, Рита сама виновата в том, что муж стал изменять ей.
Александр Васильев отметил, что весь гардероб девушки выглядит слишком сексапильно и призывно. Имея неплохую фигуру и внешность, она может это себе позволить, но при этом певица должна была учитывать, что образ у нее получается чересчур манящим.
На такой внешний вид падки мужчины, которые оценивают женщину, прежде всего как сексуальный объект. Рассчитывать, что подобный представитель сильного пола, тем более молодой и успешный, будет хранить верность, было бы глупо.
По мнению модного критика, чтобы привлечь внимание правильно воспитанного и верного спутника жизни, не стоит наносить столь яркий макияж и приправлять его накладными ресницами и татуированными бровями.
Это было волшебно! Спасибо Белле @bellapotemkinaofficial за этот праздник красоты, который мы вместе превратили ещё и немного в праздник музыки. Большая честь для меня быть частью самого громкого и ожидаемого показа недели моды. Ну и отдельное спасибо моим громким девчонкам @aizalovesam @rudovanata @ulyanabanana @klavacoca , которые устроили настоящее гоу в первом ряду и орали мои песни громче меня!))) Было круто!!
Также Александр Васильев успел заметить на теле Риты модные сейчас цветные татуировки. Он пояснил, что эта тенденция действительно набирает обороты в Европе, но таким образом усредняет девушек. Они становятся одинаковые: татуированные, с пирсингом, ярким макияжем и максимально открытым телом. Индивидуальность в этом случае теряется.
Краткая информация о Рите Дакоте
Имя: Рита Дакота
День рождения: 09.03.1990
Возраст: 28 лет
Место рождения: Минск, Беларусь
Рост: 166 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением Александра Васильева? 4
-
Рурука / 18.10.18 17:22По такой логике, так это ОНА должна была изменять. Оправдывают свою похотливость даже сексуальностью жены. Насколько ж извращения разум. Всегда баба виновата.
-
Маша / 18.10.18 13:16Верность – это больше про внутренние качества, а не про то, как партнер одет.
-
Vasya / 18.10.18 13:12Если выбрала себе молодого мужика, вокруг которого крутится подобных очень много. Нет сомнений, при малейшей возможности гульнет.
-
Kisa / 18.10.18 13:02С этой точки зрения никогда об этом не задумывалась. Но, получается, что он прав…