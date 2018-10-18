Екатерина Терешкович бросила Гогена!
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Совсем недавно вся страна с удивлением наблюдала, как преобразилась небезызвестная Екатерина Терешкович после пластической операции. Вместе со своим возлюбленным Гогеном Солнцевым женщина появилась в студии Андрея Малахова и открыто продемонстрировала заметно помолодевшее лицо и другие части тела.
В свою очередь тридцативосьмилетний избранник тоже не жалел комплиментов в адрес жены, всячески показывая свое восхищение и любовь. Казалось, теперь-то у эпатажной пары все будет хорошо. Но не тут то было!
В конце выпуска всплыли неожиданные подробности личной жизни Екатерины, о которых она не торопилась рассказывать Гогену и удивленным зрителям. В конечном итоге между супругами произошла потасовка. Что было потом - неизвестно. Но спустя несколько дней после выпуска передачи Солнцев опубликовал на своей страничке в Инстаграм странный пост, из которого стало понятно, что Екатерина его покинула.
Поначалу поклонники пары не обратили особого внимания на "плачь" Гогена, мол стерпится -слюбится. Но сегодня, 18 октября, Солнцев вновь удивил своих подписчиков, выложив в микро-блоге трогательное послание: " Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим, в семье все решают вместе! Господа, передайте моей жене, если увидите ее у себя в квартире, пусть хотя бы вернет, уважение к себе". Помимо этого, мужчина добавил, что очень скучает по Екатерине, и искренне не понимает почему она до сих пор не вышла с ним на связь.
Свое трогательное послание певец оставил под совместным фото с супругой. Из этого очевидно, что покинутый муж готов на диалог и очень ждет ее возвращения.
Как Вы думаете, вернется ли Екатерина к Гогену? 3
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Эрика / 18.10.18 19:26Ой, да бросьте вы! Опять очередная показуха, продолжение истории! Они не просто так все это затеяли, чтобы про них быстро забыли. Я даже не верю, что они настоящая семья! Где-то мне попался их поцелуй, то ли на фото, то ли по телевизору видела в какой-то передаче, так там видно же, что он еле отвращение сдерживает, когда прикасается к ней! И о какой любви или восхищении тут идет речь?! Все для того, чтобы "пипл хавал", а они с этого денежки грести будут. А сами сидят, небось, в соседних комнатах.
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Dik / 18.10.18 19:21Отличный ход бабка провернула! Пропиарилась за его счет, операцию сделала и свалила. Видимо, многолетний опыт за плечами!
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Любаша / 18.10.18 19:18Вот так новость! Это давно у нас старухи начали мальчиков молодых бросать?! Даже как-то удивительно. Но, я думаю, это продолжения пиар-компании этой семейки. Надо же как-то подогревать к себе интерес. Сейчас тут еще какие-нибудь измены Катины всплывут и будем всей страной опять смотреть.