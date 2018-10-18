Екатерина Терешкович бросила Гогена!

Совсем недавно вся страна с удивлением наблюдала, как преобразилась небезызвестная Екатерина Терешкович после пластической операции. Вместе со своим возлюбленным Гогеном Солнцевым женщина появилась в студии Андрея Малахова и открыто продемонстрировала заметно помолодевшее лицо и другие части тела.

В свою очередь тридцативосьмилетний избранник тоже не жалел комплиментов в адрес жены, всячески показывая свое восхищение и любовь. Казалось, теперь-то у эпатажной пары все будет хорошо. Но не тут то было!

В конце выпуска всплыли неожиданные подробности личной жизни Екатерины, о которых она не торопилась рассказывать Гогену и удивленным зрителям. В конечном итоге между супругами произошла потасовка. Что было потом - неизвестно. Но спустя несколько дней после выпуска передачи Солнцев опубликовал на своей страничке в Инстаграм странный пост, из которого стало понятно, что Екатерина его покинула.

Поначалу поклонники пары не обратили особого внимания на "плачь" Гогена, мол стерпится -слюбится. Но сегодня, 18 октября, Солнцев вновь удивил своих подписчиков, выложив в микро-блоге трогательное послание: " Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим, в семье все решают вместе! Господа, передайте моей жене, если увидите ее у себя в квартире, пусть хотя бы вернет, уважение к себе". Помимо этого, мужчина добавил, что очень скучает по Екатерине, и искренне не понимает почему она до сих пор не вышла с ним на связь.

Свое трогательное послание певец оставил под совместным фото с супругой. Из этого очевидно, что покинутый муж готов на диалог и очень ждет ее возвращения.