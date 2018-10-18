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Звезды скорбят, Галкин возмущен


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Максим резко высказался в отношении трагедии и отметил, что СМИ не должны освещать новость так, как они это делают сейчас.

Массовое убийство, произошедшее в Крыму, в результате которого 20 человек погибли, вызвало массу эмоций у звезд. Многие сразу после того, как узнали о происшествии, выразили свое сочувствие близким и родственникам пострадавших.

Фак того, что в трагедии пострадали несовершеннолетние подростки и многие из них останутся инвалидами, не смог оставить равнодушными простых людей и публичных персон. Трагедию многие восприняли как свою.

Больше всех зацепило произошедшее Максима Галкина. Он не просто выразил соболезнования. Он отметил, что раньше подобные явления были характерны исключительно для США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страшная трагедия в Керчи - это один из тех случаев, которые потрясают общество и заставляют задуматься о возможности предотвращения подобного в будущем. Случаи бойни в школах ещё лет двадцать назад были исключительно американским явлением, но уже в новейшее время перекинулись в Европу. Россия столкнулась с этим впервые в Перми и Улан-Удэ. В моём понимании есть два важных аспекта, которые могут снизить вероятность повторения таких трагедий. ❗️Первое это разработка методичек для преподавателей (и я думаю, можно взять то, что уже, наверняка, есть на Западе с их опытом), в которых будут чёткие инструкции и советы, как распознавать подростков, склонных к насилию. Фразы: «я вас всех убью», или «постреляю по живым мишеням», суицидальная и агрессивная риторика в пабликах, интерес к оружию - всё это должно замечаться учителями и к таким ученикам нужен особый подход. Я уверен, что в США/Европе такие тесты уже есть. Это очень важно - гораздо важнее, чем охрана/металлодетекторы. ‼️ Второй важный аспект: это СМИ. Масс-медиа в таких случаях работают как детонаторы следующих случаев. Самое страшное, что широкое освещение личности нападавшего в телевизоре, печати и интернете, героизирует его в глазах потенциальных подражателей со сходной психикой. Чем больше 📺 будет рассказывать об убийце, знакомить с подробностями его жизни, как его звали, как он выглядел, тем больше вероятность повторения такой трагедии где-то ещё. Чем чётче и проще медиа сформулируют его мотивы и причины зверства, тем скорее найдётся подражатель. Чётким облик убийцы должен быть для педагогов, которые могут столкнуться с таким, а в прессе/телевизоре он должен быть максимально размыт, как бы ток-шоу ни хотели погреть руки на сенсации. На мой взгляд надо говорить о трагедии, о явлении в целом, но не копаться публично в стрелке, чтобы не делать его хоть и анти-, но героем этой истории. Злодеи тоже нынче модель для поведения. Ещё раз глубокие соболезнования семьям и близким погибших и скорейшего выздоровления раненым 🙏🏻 #керчь

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Но, к сожалению, события в Керчи – это уже не первый случай в России, когда юноша расстреливает своих сверстников. Галкин отметил, что в первую очередь необходимо вести плотную разработку пособия, которое описывало бы характерные признаки поведения подростков, способных к подобным жестоким действиям.

Второй момент – это работа средств массовой информации. По мнению Максима, журналисты, освещающие подобные события, должны ставить акцент именно на трагедии. Затрагивать личность преступника в публикациях и видео не стоит. Галкин считает, что рассказы об убийце, его мотивах и подробные факты из жизни, озвученные широкой аудитории, часто оборачиваются появлением все большего числа подражателей.

Краткая информация о Максиме Галкине

Имя: Максим Галкин

Отчество: Александрович

День рождения: 18.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: юморист, шоумен

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2 Не нравится 1 Нравится 18.10.2018 Теги: Максим Галкин

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