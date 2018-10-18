Звезды скорбят, Галкин возмущен

Максим резко высказался в отношении трагедии и отметил, что СМИ не должны освещать новость так, как они это делают сейчас.

Массовое убийство, произошедшее в Крыму, в результате которого 20 человек погибли, вызвало массу эмоций у звезд. Многие сразу после того, как узнали о происшествии, выразили свое сочувствие близким и родственникам пострадавших.

Фак того, что в трагедии пострадали несовершеннолетние подростки и многие из них останутся инвалидами, не смог оставить равнодушными простых людей и публичных персон. Трагедию многие восприняли как свою.

Больше всех зацепило произошедшее Максима Галкина. Он не просто выразил соболезнования. Он отметил, что раньше подобные явления были характерны исключительно для США.

Но, к сожалению, события в Керчи – это уже не первый случай в России, когда юноша расстреливает своих сверстников. Галкин отметил, что в первую очередь необходимо вести плотную разработку пособия, которое описывало бы характерные признаки поведения подростков, способных к подобным жестоким действиям.

Второй момент – это работа средств массовой информации. По мнению Максима, журналисты, освещающие подобные события, должны ставить акцент именно на трагедии. Затрагивать личность преступника в публикациях и видео не стоит. Галкин считает, что рассказы об убийце, его мотивах и подробные факты из жизни, озвученные широкой аудитории, часто оборачиваются появлением все большего числа подражателей.