Сын Бледанс: «исхудавший и зеленый»
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С буквально позеленевшим и похудевшим сыном Бледанс пару недель назад уехала в Израиль. Основная цель визита актрисы – это отдых, который она наконец-то смогла посвятить семье.
Во время прогулок Эвелину сопровождал ее старший сын Николай. По словам актрисы, он не балует ее совместным снимками и тем более не желает фотографироваться для инстаграм. В этот раз Бледанс удалось его уговорить. Фото с Колей она опубликовала в своем микроблоге.
Пользователи сразу отметили, что парень сильно похудел и стал выглядеть интересно. Еще больше, чем сброшенные килограммы, запомнился подписчикам зеленый цвет волос юноши.
Впрочем, эксперименты парня с волосами понятны молодому поколению, которое сейчас активно окрашивает волосы в подобные яркие цвета. Сама Эвелина – творческая личность и сына в желании экспериментировать с имиджем поддерживает.
Напомним, что родился Николай в браке от одного израильского бизнесмена. Именно поэтому Эвелина с Николаем частые гости на Святой земле. Также у актрисы есть младший сын Семен, страдающий синдромом Дауна. Сама актриса находится в ожидании третьего ребенка. Он был зачат помощью ЭКО в прямом эфире федерального канала.
Краткая информация об Эвелине Бледанс
Имя: Эвелина Бледанс
Отчество: Висвальдовна
День рождения: 05.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Ялта, Крым, УССР
Рост: 174 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
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Вам нравится сын Эвелины? 6
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Marana Vilnius / 16.10.18 14:02Как по мне, все люди, которые прибегают к таким крайностям, как постоянно перекрашиваемые волосы или тату на всё тело, испытывают сильный психологический дискомфорт. В молодости, конечно, все мы пытаемся выделиться, поэтому ничего страшного в зелёной чёлке не вижу (хотя не представляю своего сына с такими изысками, но ещё помню свои панковские косички и папины свитера на 2-3 размера больше нужного), а вот ЭКО в прямом эфире - это, по-моему уже караул.
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garrry / 16.10.18 12:36Он же здоровый лоб уже, что ему Эвелина запретит? Ничего. Вот и остается поддерживать такие эксперименты.
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Sunny / 16.10.18 12:29Прикольный яркий паренек, интересно, чем сейчас занимается.
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Елена / 16.10.18 12:21Знать его не знаю и понятия не имею, какой он человек.
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Татьяна П. / 16.10.18 12:00Получше фрика Яковлевой будет.