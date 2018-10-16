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Сын Бледанс: «исхудавший и зеленый»


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С буквально позеленевшим и похудевшим сыном Бледанс пару недель назад уехала в Израиль. Основная цель визита актрисы – это отдых, который она наконец-то смогла посвятить семье.

Во время прогулок Эвелину сопровождал ее старший сын Николай. По словам актрисы, он не балует ее совместным снимками и тем более не желает фотографироваться для инстаграм. В этот раз Бледанс удалось его уговорить. Фото с Колей она опубликовала в своем микроблоге.

Пользователи сразу отметили, что парень сильно похудел и стал выглядеть интересно. Еще больше, чем сброшенные килограммы, запомнился подписчикам зеленый цвет волос юноши.

Впрочем, эксперименты парня с волосами понятны молодому поколению, которое сейчас активно окрашивает волосы в подобные яркие цвета. Сама Эвелина – творческая личность и сына в желании экспериментировать с имиджем поддерживает.

Напомним, что родился Николай в браке от одного израильского бизнесмена. Именно поэтому Эвелина с Николаем частые гости на Святой земле. Также у актрисы есть младший сын Семен, страдающий синдромом Дауна. Сама актриса находится в ожидании третьего ребенка. Он был зачат помощью ЭКО в прямом эфире федерального канала.

Краткая информация об Эвелине Бледанс

Имя: Эвелина Бледанс

Отчество: Висвальдовна

День рождения: 05.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Ялта, Крым, УССР

Рост: 174 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2018 Теги: эвелина бледанс

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