Жених о Бузовой: «Ольга – мужик!»
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«Ольга уже давно зарекомендовала себя как девушка с вторичными мужскими половыми признаками», – сказал об Ольге ее бывший ухажер.
Именно такой слишком сильной и непробиваемой считает телеведущую Тимур Батрутдинов. В этом году на отдыхе в Таиланде звезды телеканала ТНТ активно развлекались и много времени проводили вдвоем. Этот факт породил слухи об их романе. Как признался позже Тимур, ничего подобного между ними не было. По его мнению, Ольга – девушка не такая уж и простая. Она обладает мужским характером, и эти качества на фоне общего карьерного взлета, популярности и успеха только обостряются.
Тимур отмечает, что не зря шоу с Бузовой называлось именно «Замуж за Бузову». Ольгу в роли женщины те, кто знают ее ближе, практически не воспринимают. Также Батрутдинов считает, что избраннику будет очень тяжело достучаться до телеведущей. У нее на каждое событие имеется свое бескомпромиссное мнение.
При этом юморист отметил, что, несмотря на силу характера, Ольга очень трогательна. Она действительно хочет любви, как и любая другая женщина.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
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Шарикова / 16.10.18 11:38Если бы она действительно нашла на этом проекте любовь, об этом узнали бы все. А так сразу было ясно, что шоу ради шоу.
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Эльф / 16.10.18 11:37Какой из нее мужик при таких истериках?
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Gersa / 16.10.18 11:25Я уже давно говорила, что это не женщина, а робот.