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Жених о Бузовой: «Ольга – мужик!»


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«Ольга уже давно зарекомендовала себя как девушка с вторичными мужскими половыми признаками», – сказал об Ольге ее бывший ухажер.

Именно такой слишком сильной и непробиваемой считает телеведущую Тимур Батрутдинов. В этом году на отдыхе в Таиланде звезды телеканала ТНТ активно развлекались и много времени проводили вдвоем. Этот факт породил слухи об их романе. Как признался позже Тимур, ничего подобного между ними не было. По его мнению, Ольга – девушка не такая уж и простая. Она обладает мужским характером, и эти качества на фоне общего карьерного взлета, популярности и успеха только обостряются.

Тимур отмечает, что не зря шоу с Бузовой называлось именно «Замуж за Бузову». Ольгу в роли женщины те, кто знают ее ближе, практически не воспринимают. Также Батрутдинов считает, что избраннику будет очень тяжело достучаться до телеведущей. У нее на каждое событие имеется свое бескомпромиссное мнение.

При этом юморист отметил, что, несмотря на силу характера, Ольга очень трогательна. Она действительно хочет любви, как и любая другая женщина. 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2018 Теги: Ольга Бузова

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