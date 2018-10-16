Жених о Бузовой: «Ольга – мужик!»

«Ольга уже давно зарекомендовала себя как девушка с вторичными мужскими половыми признаками», – сказал об Ольге ее бывший ухажер.

Именно такой слишком сильной и непробиваемой считает телеведущую Тимур Батрутдинов. В этом году на отдыхе в Таиланде звезды телеканала ТНТ активно развлекались и много времени проводили вдвоем. Этот факт породил слухи об их романе. Как признался позже Тимур, ничего подобного между ними не было. По его мнению, Ольга – девушка не такая уж и простая. Она обладает мужским характером, и эти качества на фоне общего карьерного взлета, популярности и успеха только обостряются.

Тимур отмечает, что не зря шоу с Бузовой называлось именно «Замуж за Бузову». Ольгу в роли женщины те, кто знают ее ближе, практически не воспринимают. Также Батрутдинов считает, что избраннику будет очень тяжело достучаться до телеведущей. У нее на каждое событие имеется свое бескомпромиссное мнение.

При этом юморист отметил, что, несмотря на силу характера, Ольга очень трогательна. Она действительно хочет любви, как и любая другая женщина.