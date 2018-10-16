Новый образ довел Пугачеву до слез
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О случившемся сообщил личный стилист Примадонны Алишер. С ним Пугачева сотрудничает на протяжении многих лет.
Стилист часто позволяет себе эксперименты, которые радуют Аллу Борисовну. На этот раз сотрудничество звезд было необычным. Алишер, увлекающийся музыкой, решил снять клип, посвященный Алле Пугачевой.
Естественно, он пригласил ее принять участие в съемках. Для этого Алишер полностью продумал новый образ Примадонны. Он представил ее в виде рокерши.
Алле Борисовне надели косуху, выровняли волосы, скрыли часть лица под градуированной челкой. Макияж был сделан соответствующий. Во время съемок клипа Алла по-настоящему заплакала.
По словам Алишера, такого он не ожидал и это его тронуло до слез. Именно в этот момент он понял, почему ее называют Великой артисткой, уважают за труд и вклад в развитие эстрады. Принимая участие в съемках в качестве приглашенной звезды в столь почтенном возрасте, Алла Борисовна выложилась на полную. Стилист отметил, что сделала она все это настолько искренне, что не поверить слезам певицы было невозможно.
Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал. Да, я понимал что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренни, в то что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, что бы она не плакала. Я вообще не ожидал этого. Слава Богу наш оператор, успел все снять. Эти эмоции непередаваемы и они только один раз, только в эту секунду и навсегда. Спасибо Вам, Алла Борисовна, за это счастье, вместе творить ! Мы Вас ОЧЕНЬ ЛЮБИМ !!! Клип очень скоро выйдет ! Простите за ошибки, если че. #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #слезы #неплачь #аллапугачева #лучшая #superstar #bestsinger #love #musicvideo #moscow #russia #москва #россия
Трогательными кадрами Алишер поделился в социальной сети.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
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Вам нравится новый образ Пугачевой? 5
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clumsy snipe / 16.10.18 19:54Суперско! И стилист молодец, и модель хороша в образе
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Away / 16.10.18 14:11У нее такой багаж за плечами, чего бы и не заплакать по-настоящему.
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Кира / 16.10.18 13:57Неплохо для старушки. В свои почти 70 очень хорошо выглядит.