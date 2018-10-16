Новый образ довел Пугачеву до слез

О случившемся сообщил личный стилист Примадонны Алишер. С ним Пугачева сотрудничает на протяжении многих лет.

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Стилист часто позволяет себе эксперименты, которые радуют Аллу Борисовну. На этот раз сотрудничество звезд было необычным. Алишер, увлекающийся музыкой, решил снять клип, посвященный Алле Пугачевой.

Естественно, он пригласил ее принять участие в съемках. Для этого Алишер полностью продумал новый образ Примадонны. Он представил ее в виде рокерши.

Алле Борисовне надели косуху, выровняли волосы, скрыли часть лица под градуированной челкой. Макияж был сделан соответствующий. Во время съемок клипа Алла по-настоящему заплакала.

По словам Алишера, такого он не ожидал и это его тронуло до слез. Именно в этот момент он понял, почему ее называют Великой артисткой, уважают за труд и вклад в развитие эстрады. Принимая участие в съемках в качестве приглашенной звезды в столь почтенном возрасте, Алла Борисовна выложилась на полную. Стилист отметил, что сделала она все это настолько искренне, что не поверить слезам певицы было невозможно.

Трогательными кадрами Алишер поделился в социальной сети.