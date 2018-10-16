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Принца Гарри очаровала другая женщина


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Во вторник принц Гарри и его супруга впервые встретились с публикой после объявления о том, что Меган ждет ребенка. Возле здания Оперы в Сиднее королевскую пару ждали многочисленные поклонники. В толпе, которая насчитывала сотни людей, присутствовала и 98-летняя вдова ветерана войны Дафна Данне. И принц не смог пройти мимо нее.

Дафна уже дважды встречалась с принцем. Первая их встреча произошла в 2015 году, когда она поцеловала его в щеку, вторая - через два года. После того, как Гарри поприветствовал Дафну и обнял ее, он представил ее Меган. Когда они разговаривали, Дафна, одежду которой украшали боевые награды ее мужа, держала руку Меган и гладила Гарри по лицу.

«Поздравляю. Я думаю, что это чудесно, - сказала Дафна о беременности Меган. - Это то, что нужно Гарри».

«Я так рада тому, что наконец-то встретила вас. Я много о вас слышала», - добавила Меган.

«Я думаю, что вы двое просто чудесны», - сказала Дафна, передавая паре цветы и открытки. Меган пожелала Дафне на прощание хорошего дня и понадеялась, что они снова встретятся, когда в их семье уже будет прибавление.

Затем Гарри и Меган продолжили свой тур по Сиднею и отправились в зоопарк Таронга, где разговаривали с учеными, обеспокоенными нелегальной продажей диких животных. Тур королевской четы, который продлится 16 дней, включает посещение Фиджи, королевства Тонга и Новой Зеландии.

Срок беременности Меган  - 12 недель. Недавно она сделала УЗИ, при этом чувствует себя Меган превосходно. Многочисленные предсказания того, каким будет имя ее ребенка, заполонили таблоиды и Сеть. Лидируют девичьи имена Виктория, Алиса и Элизабет и мужские Александр, Альберт и Артур.

Краткая информация о Принце Гарри

Имя: Принц Гарри

День рождения: 15.09.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 187 см

Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: герцог Сассекский

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0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2018 Теги: принц гарри

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