Джада Пинкетт-Смит выпала из самолета

Джада Пинкетт-Смит выпрыгнула из самолета. И помог ей в этом ее муж Уилл Смит. Актриса рассказала изданию PEOPLE, что ее муж, с которым она прожила двадцать лет, попросил ее сделать такой необычный подарок на его 50-летие, видимо, актеру не хватает адреналина. До того, как попросить жену о таком экстремальном подарке, сам актер совершил банджи-прыжок в Гранд-Каньоне.

«Он сказал, что это должен быть подарок на его день рождения от меня, - говорит Джада. – Муж захотел, чтобы я прилетела в Дубай и выпрыгнула из самолета».

Джада очень удивилась этой просьбе. Она признавалась, что пребывала в весьма расстроенных чувствах перед прыжком. «Я буду чудовищно зла на него, когда буду садиться в самолет, - говорила она. - И за секунды до того, как меня вышвырнут из самолета. Я буду просто в ярости на своего мужа. Но какой же счастливой я буду, когда снова окажусь на земле».

Когда у нее спрашивают, как эти отчаянные поступки изменили их обоих, Джада признается, что совершить их было в большей степени желание мужа, чем ее собственное. «Я думаю, Уилл всегда был авантюристом, - говорит она. - А сейчас он просто позволяет себе больше, чем обычно. Во мне такого нет. Он ввязывался в свои приключения. В этом году я сказала ему, что раз ему исполняется 50, то соглашусь и сделаю, что он хочет».

Сам Уилл отпраздновал свое 50-летие в прошлом месяце, спрыгнув на тарзанке с вертолета над Гранд-Каньоном. Прыжок транслировался в прямом эфире и также послужил способом для актера привлечь внимание к его борьбе с бедностью, голодом и недостатком образования у детей по всему миру.

Напомним, недавно Уилл стал героем популярного шоу его жены Red Table Talk. В эфире передачи актер признался, что в его браке были тяжелые моменты, когда он чувствовал себя жалким и беспомощным.