Джада Пинкетт-Смит выпала из самолета
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Джада Пинкетт-Смит выпрыгнула из самолета. И помог ей в этом ее муж Уилл Смит. Актриса рассказала изданию PEOPLE, что ее муж, с которым она прожила двадцать лет, попросил ее сделать такой необычный подарок на его 50-летие, видимо, актеру не хватает адреналина. До того, как попросить жену о таком экстремальном подарке, сам актер совершил банджи-прыжок в Гранд-Каньоне.
«Он сказал, что это должен быть подарок на его день рождения от меня, - говорит Джада. – Муж захотел, чтобы я прилетела в Дубай и выпрыгнула из самолета».
Джада очень удивилась этой просьбе. Она признавалась, что пребывала в весьма расстроенных чувствах перед прыжком. «Я буду чудовищно зла на него, когда буду садиться в самолет, - говорила она. - И за секунды до того, как меня вышвырнут из самолета. Я буду просто в ярости на своего мужа. Но какой же счастливой я буду, когда снова окажусь на земле».
Когда у нее спрашивают, как эти отчаянные поступки изменили их обоих, Джада признается, что совершить их было в большей степени желание мужа, чем ее собственное. «Я думаю, Уилл всегда был авантюристом, - говорит она. - А сейчас он просто позволяет себе больше, чем обычно. Во мне такого нет. Он ввязывался в свои приключения. В этом году я сказала ему, что раз ему исполняется 50, то соглашусь и сделаю, что он хочет».
Сам Уилл отпраздновал свое 50-летие в прошлом месяце, спрыгнув на тарзанке с вертолета над Гранд-Каньоном. Прыжок транслировался в прямом эфире и также послужил способом для актера привлечь внимание к его борьбе с бедностью, голодом и недостатком образования у детей по всему миру.
Напомним, недавно Уилл стал героем популярного шоу его жены Red Table Talk. В эфире передачи актер признался, что в его браке были тяжелые моменты, когда он чувствовал себя жалким и беспомощным.
А вы бы пошли на такое ради любимого человека? 5
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Леа / 17.10.18 01:41Интересно, а ради чего ему это? Ну сам хочешь - прыгай. А зачем жену заставлять, какой от этого ему прок?
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Лина / 17.10.18 01:40Не настолько молоды они, чтобы совершать такие безумства, уже сердце может не выдержать.
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Рита / 17.10.18 01:38А мне кажется, это так романтично, в нашей жизни так не хватает романтики, каких-то безумств, адреналина.
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tanuki / 17.10.18 01:37Мне кажется, это жестоко просить человека, пусть даже супругу, о таком, а вдруг у нее разрыв сердца случился бы от страха в полете или еще что произошло. Эгоистично и типично по-мужски, называется, думаю только о себе любимом. Ну нравится рисковать, рискуй сам, а не заставляй других.
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Алла / 17.10.18 01:35Смелый поступок, я бы ради мужа на такое не решилась бы. Я вообще высоты боюсь)