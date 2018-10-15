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«В зюзю на всю страну!»


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Отмечая успех очередного шоу, Волочкова опять вызвала гнев своих комментаторов.

Вначале Анастасия опубликовала рекламный пост. В подписи к публикации она отметила, что часто покупает фейковые сумки. Стоимость вещей, по ее признанию, не имеет значения для нее самой. Волочкова подчеркнула, что на подобные моменты никогда не обращает внимания, поскольку за брендами не гонится.

Сотни подписчиков напомнили Анастасии ее слова о роскошной жизни, дорогих квартирах и машинах, о кольцах, цену которых она называла неоднократно. Их возмутило, что в угоду рекламодателям балерина пытается сгладить былое высокомерие и неуместный в ее случае китч.

Так и не ответив хейтерам, балерина радостно представила фолловерам своего звукооператора, отметив, что его новое шоу с успехом прошло в Самаре. По словам Волочковой, триумф своего сотрудника она отметила вместе с ним.

Подписчики раскритиковали профессионализм самой балерины и ее команды, после этого они перешли к опубликованным снимкам. Многие заметили, что на фото ни звукооператор, ни сама Волочкова не выглядят трезвыми. Комментарии были нелицеприятными: «В зюзю на всю страну!», «Балет с алкоголем?», «Ну как можно с такой пьяной физиономией?»

Некоторые призывали балерину опомниться, ведь с ней в доме проживает дочь-подросток, которой не стоило бы видеть подобный круговорот мужчин и алкоголя в жизни мамы. 

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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7 Не нравится 3 Нравится 15.10.2018 Теги: анастасия волочкова

Считаете ли вы Волочкову настолько успешной, насколько она себя позиционирует? 7  

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