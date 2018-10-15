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Мадонна поздравила дочь


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Дочери Мадонны - Лурдес - исполнилось 22 года в минувшие выходные, и гордая мама отметила это событие в Insta. Королева поп-музыки выложила очаровательные фотографии, на которых она запечатлена с дочерью.

Одетая в черный костюм, на снимке Мадонна наклонила свою голову к Лурдес, на которой белая меховая куртка. «Ты никогда не поймешь, как сильно я люблю тебя, Лурдес Мария Чикконе Леон», - подписала Мадонна под фотографией.

На другом снимке Мадонна и Лурдес обнимаются, прильнув друг к другу. «С днем рождения, моя дорогая Лолита! Свет моей жизни!» - написала Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Делая ссылку на свою песню «Маленькая звезда», которую Мадонна написала о Лурдес для своего первого альбома после рождения дочери (он принес ей «Грэмми» в 1998 году), Мадонна добавила хештег #littlestar.

Многие знаменитости откликнулись на поздравления. Пэрис Хилтон отправила красные сердечки. «Красотки», - оставила комментарий Келли Рипа.

А еще на одном снимке мы видим совсем маленькую Лурдес с волосами, заплетенными в косички, и цветочком, нарисованным на ее лице. «Никогда не забывай, что ты - маленькая звезда, - написала Мадонна. - Наши дочери - это наше будущее!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна, у которой шесть детей, уже много раз использовала Insta для того, чтобы поздравить Лурдес с днем рождения. В прошлом году певица написала: «Неважно, где ты - на Кубе, в Кении или в нашем дворе, ты всегда в моем сердце. С днем рождения, Лола».

Ранее сообщалось, что старшая дочь Мадонны хочет стать профессиональной танцовщицей, также Лурдес занимается вокалом и изучает сценическое мастерство в университете.

Краткая информация о Мадонне

Имя: Мадонна

День рождения: 16.08.1958

Возраст: 60 лет

Место рождения: г. Бей-Сити, штат Мичиган, США

Рост: 158 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, режиссер, модельер

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0 Не нравится 0 Нравится 15.10.2018 Теги: Мадонна

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