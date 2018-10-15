Страстный роман Матильды Шнуровой
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Объятия и горячие поцелуи Матильды с новым избранником запечатлели и выложили в сеть очевидцы. Матильда на видео счастлива и похоже уже давно отошла от развода с Сергеем. Журналисты выяснили, кто стал новым избранником девушки.
Сергея Шнурова в объятиях молодой бизнес-леди сменил не менее обеспеченный и интересный мужчина. Новый избранник Матильды — Шпонько Сергей Владимирович. Мужчина вхож в круг общения девушки. Сергей неоднократно был замечен в одной компании с ней, Ксенией Собчак и Никой Белоцерковской.
Общей темой Матильды и Сергея является ресторанный бизнес. У мужчины в Санкт-Петербурге реализовано сразу два успешных проекта в этой области. Он является совладельцем ресторана «Онегинъ», также Шпонько полноправно владеет кафе «Театро».
По негласной информации, ранее он был замечен в теневых финансовых схемах, а сейчас является успешным и богатым бизнесменом. Кроме ресторанов есть у него и другой бизнес. Это несколько строительных компаний и фирма, занимающаяся сдачей площадей в аренду.
В интервью ранее Матильда никак не упоминала мужчину. Учитывая ее скрытность, подробности о новом романе останутся для всех тайной.
Краткая информация о Матильде Шнуровой
Имя: Матильда Шнурова
День рождения: 13.07.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: с. Лосево, Воронежская обл.
Рост: 170 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: предприниматель, светская львица
По вашему мнению, Шпонька достойная замена Шнурову? 5
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Трата / 15.10.18 13:30Оказывается ей 32 года? Я думала 42...
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Golub / 15.10.18 11:42Они там все в одном котле варятся?
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Карибская / 15.10.18 11:37Прям зауважала Матильду. И языком не треплется, и разошлась красиво, и мужика нашла, что надо.
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кисьен / 15.10.18 10:02Как-то не очень она внешне. Но то, что хватка есть не только на мужиков, но и в сфере бизнеса, она доказала. В этом плане она мне очень нравится
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Стася / 15.10.18 09:52Фамилия у мужика никакая, не солидная совсем.