Страстный роман Матильды Шнуровой

Объятия и горячие поцелуи Матильды с новым избранником запечатлели и выложили в сеть очевидцы. Матильда на видео счастлива и похоже уже давно отошла от развода с Сергеем. Журналисты выяснили, кто стал новым избранником девушки.

Сергея Шнурова в объятиях молодой бизнес-леди сменил не менее обеспеченный и интересный мужчина. Новый избранник Матильды — Шпонько Сергей Владимирович. Мужчина вхож в круг общения девушки. Сергей неоднократно был замечен в одной компании с ней, Ксенией Собчак и Никой Белоцерковской.

Общей темой Матильды и Сергея является ресторанный бизнес. У мужчины в Санкт-Петербурге реализовано сразу два успешных проекта в этой области. Он является совладельцем ресторана «Онегинъ», также Шпонько полноправно владеет кафе «Театро».

По негласной информации, ранее он был замечен в теневых финансовых схемах, а сейчас является успешным и богатым бизнесменом. Кроме ресторанов есть у него и другой бизнес. Это несколько строительных компаний и фирма, занимающаяся сдачей площадей в аренду.

В интервью ранее Матильда никак не упоминала мужчину. Учитывая ее скрытность, подробности о новом романе останутся для всех тайной.