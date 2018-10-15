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Страстный роман Матильды Шнуровой


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Объятия и горячие поцелуи Матильды с новым избранником запечатлели и выложили в сеть очевидцы. Матильда на видео счастлива и похоже уже давно отошла от развода с Сергеем. Журналисты выяснили, кто стал новым избранником девушки.

Сергея Шнурова в объятиях молодой бизнес-леди сменил не менее обеспеченный и интересный мужчина. Новый избранник Матильды — Шпонько Сергей Владимирович. Мужчина вхож в круг общения девушки. Сергей неоднократно был замечен в одной компании с ней, Ксенией Собчак и Никой Белоцерковской.

Общей темой Матильды и Сергея является ресторанный бизнес. У мужчины в Санкт-Петербурге реализовано сразу два успешных проекта в этой области. Он является совладельцем ресторана «Онегинъ», также Шпонько полноправно владеет кафе «Театро».

По негласной информации, ранее он был замечен в теневых финансовых схемах, а сейчас является успешным и богатым бизнесменом. Кроме ресторанов есть у него и другой бизнес. Это несколько строительных компаний и фирма, занимающаяся сдачей площадей в аренду.

В интервью ранее Матильда никак не упоминала мужчину. Учитывая ее скрытность, подробности о новом романе останутся для всех тайной.  

Краткая информация о Матильде Шнуровой

Имя: Матильда Шнурова

День рождения: 13.07.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: с. Лосево, Воронежская обл.

Рост: 170 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: предприниматель, светская львица



0 Не нравится 0 Нравится 15.10.2018 Теги: Матильда Шнурова

По вашему мнению, Шпонька достойная замена Шнурову? 5  

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