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Анну Калашникову обокрали!


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Известная телеведущая и модель Анна Калашникова стала жертвой воровства. И случилось это не абы где, а на шикарной светской вечеринке, куда Анна прибыла в числе гостей.

Поначалу все было хорошо. Девушка от души веселилась и общалась с другими знаменитостями, обсуждая премьеру клипа на песню "Миг" в исполнении ее подруги Алисы Феоктистовой. В какой-то момент Анна ненадолго решила отойти от своего столика, чтобы попозировать фотографам на пресс-волле . Она не планировала задерживаться там надолго, памятуя об оставленной рядом со столом сумочкой, но получилось несколько иначе.

Как рассказывает сама модель, после того, как она закончила фотографироваться, ее окружили журналисты. И Анна задержалась, чтобы дать им интервью. А к тому моменту, когда она вернулась за свой столик, вечер уже заканчивался. Взяв в руки оставленную сумочку, Калашникова обнаружила пропажу нового телефона. Если говорить конкретнее, то речь идет о новом Iphone XL, который поступил в продажу совсем недавно. В настоящее время его стоимость составляет около ста тысяч рублей. Но саму Анну больше расстроил тот факт, что она очень мало успела попользоваться своим новым приобретением.

Хотя, как выяснилось позже, не только Анна стала жертвой грабителя на этой вечеринке. Пострадало еще несколько звездных гостей. Кто-то, как и Калашникова, лишился телефона, а кто-то и кошелька.  Помимо этого, бесследно исчез и бриллиант в несколько карат, который должен был разыгрываться среди гостей.

Уже с утра все потерпевшие написали в полицию заявление о краже. Хозяйка вечера Алиса Феоктистова тоже не осталась в стороне, и вместе с представителями правопорядка начала пытаться вычислить вора с помощью камер видео наблюдения.

 

Краткая информация об Анне Калашниковой

Имя: Анна Калашникова

Отчество: Игоревна

День рождения: 13.06.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Ставрополь

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: публичная персона

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0 Не нравится 0 Нравится 15.10.2018 Теги: Анна Калашникова

Как Вы считаете, вор будет пойман? 2  

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  • Лилия Питер / 15.10.18 19:57
    -
    1
    +
    Если уж на таких мероприятиях не защититься от воров, так что уж говорить о простом метро. Тут воруют кошельки, телефоны направо и налево. Хотя, на самом деле, неважно какой достаток у человека, все равно, когда обворовывают - это неприятно. Думаю, она тоже не обрадовалась. И здесь можно только посочувствовать Анне. Новый телефон мало того, что дорогой, так может это еще и подарок от любимого человека. Двойная потеря получается.
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  • Ириска / 15.10.18 19:49
    -
    6
    +
    Да, то, что телефон за сто тысяч украли - это ерунда. А вот что она попользовалась им мало - это конечно трагедия. Даже читать смешно! У людей в нашей стране на элементарные вещи порой денег не хватает, а тут богемная девочка потеряла новую дорогую игрушку. Давайте скинемся все вместе Анне на телефон, чтобы она не расстраивалась.
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