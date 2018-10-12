Пиппа Миддлтон удивила

Пиппа Миддлтон находится на девятом месяце беременности, но это не помешало ей посетить свадьбу ее хорошей подруги, принцессы Евгении, в пятницу. Пиппа выглядела сияющей в длинном зеленом платье и такого же цвета шляпке.

Сильный ветер, дувший в Виндзоре, заставлял ее постоянно придерживать шляпу, когда она шла к часовне Святого Георга. Вместе с ней были ее муж Джеймс Мэттьюз и ее брат Джеймс Миддлтон. В часовне они присоединились к принцу Уильяму и его жене Кейт.

Это вторая королевская свадьбы за год для Пиппы. Она присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, но тогда о ее беременности еще не было известно. Были только слухи о том, что Пиппа ждет ребенка, и была фотография, на которой у нее было заметно то, что все считали растущим животиком. Теперь же остались считанные дни до появления на свет ее первенца.

Пиппа регулярно рассказывала своим поклонникам о том, как проходит ее беременность, в ее фитнес-колонке в издании Waitrose. Так, недавно она написала: «С приближением последнего месяца ребенок все больше бьет меня, и движения его становятся более частыми. В результате этого нижняя часть моего тела все время в напряжении. Моя спина начинает болеть. Изменения в моем теле обозначают его готовность к родам. Звуков становится все меньше, и эффект пузыря исчез. Возможно, таким образом тело подготавливает меня к тому, что ждет впереди».

О том, что Пиппа ждет ребенка, стало известно в тот момент, когда ее сестра Кейт, герцогиня Кембриджская, родила третьего ребенка. Отношения у сестер остаются крепкими, несмотря на высокий статус Кейт. Пиппа была фрейлиной Кейт на королевской свадьбе, а та в свою очередь помогала сестре в день ее бракосочетания.