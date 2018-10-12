 
 
 

 
 
На главную
 
 

Пиппа Миддлтон удивила


0 1

Пиппа Миддлтон находится на девятом месяце беременности, но это не помешало ей посетить свадьбу ее хорошей подруги, принцессы Евгении, в пятницу. Пиппа выглядела сияющей в длинном зеленом платье и такого же цвета шляпке.

Сильный ветер, дувший в Виндзоре, заставлял ее постоянно придерживать шляпу, когда она шла к часовне Святого Георга. Вместе с ней были ее муж Джеймс Мэттьюз и ее брат Джеймс Миддлтон. В часовне они присоединились к принцу Уильяму и его жене Кейт.

Это вторая королевская свадьбы за год для Пиппы. Она присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, но тогда о ее беременности еще не было известно. Были только слухи о том, что Пиппа ждет ребенка, и была фотография, на которой у нее было заметно то, что все считали растущим животиком. Теперь же остались считанные дни до появления на свет ее первенца.

Пиппа регулярно рассказывала своим поклонникам о том, как проходит ее беременность, в ее фитнес-колонке в издании Waitrose. Так, недавно она написала: «С приближением последнего месяца ребенок все больше бьет меня, и движения его становятся более частыми. В результате этого нижняя часть моего тела все время в напряжении. Моя спина начинает болеть. Изменения в моем теле обозначают его готовность к родам. Звуков становится все меньше, и эффект пузыря исчез. Возможно, таким образом тело подготавливает меня к тому, что ждет впереди».

О том, что Пиппа ждет ребенка, стало известно в тот момент, когда ее сестра Кейт, герцогиня Кембриджская, родила третьего ребенка. Отношения у сестер остаются крепкими, несмотря на высокий статус Кейт. Пиппа была фрейлиной Кейт на королевской свадьбе, а та в свою очередь помогала сестре в день ее бракосочетания.


1 Не нравится 0 Нравится 12.10.2018 Теги: Пиппа Миддлтон

А вы рады за Пиппу? 0  

Оставить комментарий
    Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору