 
 
 

 
 
На главную
 
 

Как известная актриса борется с булимией


0 0

Камила Мендес, ставшая популярной благодаря роли Вероники Лодж в телесериале «Ривердэйл», появилась на обложке издания SHAPE, в сопроводительном интервью актриса рассказала о своей борьбе с булимией и о том, как она смогла найти свой путь к счастью.

Звезда, которой исполнилось 24 года, ранее рассказывала о своих проблемах в соцсетях. Теперь же она призналась изданию SHAPE, что выбрала именно такой способ, потому что есть молодые люди и девушки, которые прислушиваются к ней, и она может использовать эту возможность для чего-нибудь позитивного.

«Было, конечно, несколько страшно говорить о своих проблемах почти 12 млн человек в соцсетях, - признается Камила. - Но это то, что я должна была сделать. Это то, что делает меня мной».

Мендес рассказала, что она сражается с булимией с тех пор, как училась в старших классах, все время обучения в колледже и во время работы в Голливуде. Свои взаимоотношения с едой она называет «полными эмоций», и местами они вызывают у нее ярость.

«Я так боялась углеводов, что не позволяла себе есть хлеб или рис. Я могла провести неделю, не прикоснувшись к ним, - рассказывает она. - Потом я начинала обжираться ими, и от этого меня начинало тошнить. Если я начинала есть сладкое, то говорила себе, что теперь не буду есть пять часов. Так я всегда наказывала себя. Я злилась на себя из-за еды, даже из-за полезной еды. Я спрашивала себя: «не съела ли я слишком много авокадо? Не многовато ли получила жиров для одного дня?» Я была погружена в изучение деталей того, что я ела, и меня все время преследовало чувство, что я делаю что-то неправильно».

Мендес пришлось обратиться к терапевту и специалисту по питанию около года назад. Она признается, что это помогло ей избавиться от стресса. «Эти голоса в моей голове не исчезли полностью, но теперь они стали намного тише», - говорит она.

Краткая информация о Камиле Мендес

Имя: Камила Мендес

День рождения: 29.06.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Шарлотсвилл, Вирджиния, США

Рост: 159 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Камилой Мендес

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 11.10.2018 Теги: Камила Мендес

А у вас были проблемы с питанием? 3  

Оставить комментарий
  • София / 12.10.18 14:41
    -
    0
    +
    Не надо никаких экстремальных истязаний, надо просто правильно и сбалансировано питаться и заниматься спортом. Да и почаще улыбаться) Главное получать от жизни удовольствие, а не считать калории.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Зои / 12.10.18 14:39
    -
    0
    +
    Я 2 недели не могла заставить себя есть, у меня была паранойя, что я тут же поправлюсь, у меня было сильное истощение, пока родители не пригрозили положить в больницу, но родители потом пригласили психолога, и он мне помог, так что помощь профессионала нельзя отвергать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алла / 12.10.18 04:25
    -
    0
    +
    Да, у многих девушек есть параноидальные мысли о том, что они поправятся от кусочка хлеба, это на самом деле проблема, о которой важно говорить.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору