Как известная актриса борется с булимией
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Камила Мендес, ставшая популярной благодаря роли Вероники Лодж в телесериале «Ривердэйл», появилась на обложке издания SHAPE, в сопроводительном интервью актриса рассказала о своей борьбе с булимией и о том, как она смогла найти свой путь к счастью.
Звезда, которой исполнилось 24 года, ранее рассказывала о своих проблемах в соцсетях. Теперь же она призналась изданию SHAPE, что выбрала именно такой способ, потому что есть молодые люди и девушки, которые прислушиваются к ней, и она может использовать эту возможность для чего-нибудь позитивного.
«Было, конечно, несколько страшно говорить о своих проблемах почти 12 млн человек в соцсетях, - признается Камила. - Но это то, что я должна была сделать. Это то, что делает меня мной».
Мендес рассказала, что она сражается с булимией с тех пор, как училась в старших классах, все время обучения в колледже и во время работы в Голливуде. Свои взаимоотношения с едой она называет «полными эмоций», и местами они вызывают у нее ярость.
«Я так боялась углеводов, что не позволяла себе есть хлеб или рис. Я могла провести неделю, не прикоснувшись к ним, - рассказывает она. - Потом я начинала обжираться ими, и от этого меня начинало тошнить. Если я начинала есть сладкое, то говорила себе, что теперь не буду есть пять часов. Так я всегда наказывала себя. Я злилась на себя из-за еды, даже из-за полезной еды. Я спрашивала себя: «не съела ли я слишком много авокадо? Не многовато ли получила жиров для одного дня?» Я была погружена в изучение деталей того, что я ела, и меня все время преследовало чувство, что я делаю что-то неправильно».
Мендес пришлось обратиться к терапевту и специалисту по питанию около года назад. Она признается, что это помогло ей избавиться от стресса. «Эти голоса в моей голове не исчезли полностью, но теперь они стали намного тише», - говорит она.
Краткая информация о Камиле Мендес
Имя: Камила Мендес
День рождения: 29.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Шарлотсвилл, Вирджиния, США
Рост: 159 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актриса
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А у вас были проблемы с питанием? 3
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София / 12.10.18 14:41Не надо никаких экстремальных истязаний, надо просто правильно и сбалансировано питаться и заниматься спортом. Да и почаще улыбаться) Главное получать от жизни удовольствие, а не считать калории.
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Зои / 12.10.18 14:39Я 2 недели не могла заставить себя есть, у меня была паранойя, что я тут же поправлюсь, у меня было сильное истощение, пока родители не пригрозили положить в больницу, но родители потом пригласили психолога, и он мне помог, так что помощь профессионала нельзя отвергать.
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Алла / 12.10.18 04:25Да, у многих девушек есть параноидальные мысли о том, что они поправятся от кусочка хлеба, это на самом деле проблема, о которой важно говорить.