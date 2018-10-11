Как известная актриса борется с булимией

Камила Мендес, ставшая популярной благодаря роли Вероники Лодж в телесериале «Ривердэйл», появилась на обложке издания SHAPE, в сопроводительном интервью актриса рассказала о своей борьбе с булимией и о том, как она смогла найти свой путь к счастью.

Звезда, которой исполнилось 24 года, ранее рассказывала о своих проблемах в соцсетях. Теперь же она призналась изданию SHAPE, что выбрала именно такой способ, потому что есть молодые люди и девушки, которые прислушиваются к ней, и она может использовать эту возможность для чего-нибудь позитивного.

«Было, конечно, несколько страшно говорить о своих проблемах почти 12 млн человек в соцсетях, - признается Камила. - Но это то, что я должна была сделать. Это то, что делает меня мной».

Мендес рассказала, что она сражается с булимией с тех пор, как училась в старших классах, все время обучения в колледже и во время работы в Голливуде. Свои взаимоотношения с едой она называет «полными эмоций», и местами они вызывают у нее ярость.

«Я так боялась углеводов, что не позволяла себе есть хлеб или рис. Я могла провести неделю, не прикоснувшись к ним, - рассказывает она. - Потом я начинала обжираться ими, и от этого меня начинало тошнить. Если я начинала есть сладкое, то говорила себе, что теперь не буду есть пять часов. Так я всегда наказывала себя. Я злилась на себя из-за еды, даже из-за полезной еды. Я спрашивала себя: «не съела ли я слишком много авокадо? Не многовато ли получила жиров для одного дня?» Я была погружена в изучение деталей того, что я ела, и меня все время преследовало чувство, что я делаю что-то неправильно».

Мендес пришлось обратиться к терапевту и специалисту по питанию около года назад. Она признается, что это помогло ей избавиться от стресса. «Эти голоса в моей голове не исчезли полностью, но теперь они стали намного тише», - говорит она.