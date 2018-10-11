Сыровар оказался мошенником
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О том, что галантный Лебедев – мошенник и аферист, рассказал брат его бывшей жены. По словам молодого человека, Денис неплохо пожил за счет их семьи и после развода «подарил» бывшей супруге внушительный долг.
Денис Лебедев изначально запал в душу поклонницам шоу «Замуж за Бузову». Положительный, статный и галантный мужчина подкупал со всех сторон. С приближением финала репутация его стала трещать по швам.
Вначале неизвестный слил в сеть фотографии Дениса после шоу. На снимках бизнесмен по-хозяйски обнимал эффектную девушку. Это была не Бузова.
После этого заговорили родственники бывшей супруги Лебедева. Брат женщины рассказал, что Денис оказался мошенником. Любитель жить на широкую ногу, он вошел в их семью и за счет родителей Анны открыл собственный бизнес. Интересно, что всеми организационными вопросами занималась его супруга. При разводе он провернул одну финансовую схему, не поставив в известность все еще жену. Как итог, он остался с новеньким авто, а часть долга за транспортное средство пришлось погашать Анне.
Мужчина подчеркнул, что Лебедев очень любит красивую жизнь и с легкостью пудрит девушкам мозги.
Отметим, что шоу было снято намного раньше и сейчас ходят слухи, что на самом деле Денис встречается с Ольгой, но не с Бузовой. Согласно информации, знаменитая телеведущая свела его со своей подругой Ольгой Десятовской. Основанием для домыслов стало обращение самого Дениса в социальных сетях. Он поблагодарил Ольгу за то, что помогла ему найти свою настоящую любовь.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Денис действительно мошенник или это грязный пиар для привлечения внимания к шоу? 3
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Киса / 11.10.18 14:06Во все это не верю: и в слезы Бузовой, и в ее неадекватные капризы. Ни одна женщина себя так вести не будет.
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Маша Р. / 11.10.18 13:50Нормальный мужчина туда не пойдет. По-любому прощелыга или аферюга.
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Факт / 11.10.18 13:49Пиар. Деньги отбить нужно. Шумихи побольше. Это бизнес детка и единственная искренняя любовь в этом шоу – это любовь к деньгам!