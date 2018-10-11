Сыровар оказался мошенником

О том, что галантный Лебедев – мошенник и аферист, рассказал брат его бывшей жены. По словам молодого человека, Денис неплохо пожил за счет их семьи и после развода «подарил» бывшей супруге внушительный долг.

Денис Лебедев изначально запал в душу поклонницам шоу «Замуж за Бузову». Положительный, статный и галантный мужчина подкупал со всех сторон. С приближением финала репутация его стала трещать по швам.

Вначале неизвестный слил в сеть фотографии Дениса после шоу. На снимках бизнесмен по-хозяйски обнимал эффектную девушку. Это была не Бузова.

После этого заговорили родственники бывшей супруги Лебедева. Брат женщины рассказал, что Денис оказался мошенником. Любитель жить на широкую ногу, он вошел в их семью и за счет родителей Анны открыл собственный бизнес. Интересно, что всеми организационными вопросами занималась его супруга. При разводе он провернул одну финансовую схему, не поставив в известность все еще жену. Как итог, он остался с новеньким авто, а часть долга за транспортное средство пришлось погашать Анне.

Мужчина подчеркнул, что Лебедев очень любит красивую жизнь и с легкостью пудрит девушкам мозги.

Отметим, что шоу было снято намного раньше и сейчас ходят слухи, что на самом деле Денис встречается с Ольгой, но не с Бузовой. Согласно информации, знаменитая телеведущая свела его со своей подругой Ольгой Десятовской. Основанием для домыслов стало обращение самого Дениса в социальных сетях. Он поблагодарил Ольгу за то, что помогла ему найти свою настоящую любовь.