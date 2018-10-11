Данко просит у девушек интим фото
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О своеобразных интимных предпочтениях Данко рассказал сам. Произошло это во время беседы с журналистами портала «Собеседник». В девушках певца возбуждают татуировки и они обязательно должны быть на интимном месте.
Чтобы сразу отсеивать неподходящих дам, Данко во время близкого общения просит их выслать свои интимные фото. Пикантное тату есть и у его нынешней пассии. Артист рассказал, что в свое время Мария набила себе Карлсона. Самого Данко эффектная блондинка называет Малышом. Артист смеется, что теперь они нашли друг друга: Малыш и Карлсон.
Рассказал певец и об обязанностях на новом для себя поприще. Не так давно Данко стал депутатом. По словам певца, эта деятельность не оплачивается и представляет собой социально-общественную нагрузку. Такое положение вещей его устраивает.
Духовно он уже дорос до того, чтобы помогать другим, и делать что-то полезное для общества просто так, без материального вознаграждения. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни. Он завязал с алкоголем, бросил курить и у него появилось очень много энергии, которую ему захотелось направить в полезное русло.
На светских тусовках он теперь редкий гость и, как ни странно, не страдает от этого. По признанию Данко, последняя вечеринка, на которой он был, сильно удивила и напомнила ему фрик-шоу. Певец отметил, что больше ходить туда не желает.
Краткая информация о Данко
Имя: Данко
Отчество: Валерьевич
День рождения: 20.03.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 180 см
Вес: 82 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
А вы смогли бы рассказать о своих интимных пристрастиях на всю страну? 5
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Нет нет / 11.10.18 19:52Господи, сплошная убогость. Представьте нормального мужика 50 лет. Он или бизнес делает, или в офисе впахивает, или работягой работает. Все заслуживает уважение. После работы идет домой к жене и детям или к любовнице бежит в ресторан. А у этого нет ни бизнеса, ни офиса ни работягой он не может. ПеснЯ одна его никому не нужна. Вот и приходится рассказывать про малышей и карлсонов. Ну это ж печальная печаль...ну ей Богу
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Manyachka / 11.10.18 11:48Зачем я это прочитала?! Теперь буду думать, как там Карлсону бедному живется. К таким «малышам» его жизнь не готовила...
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Lana / 11.10.18 11:47Малыш и Карлсон! Да это же не комплимент. Они друг друга стоят! Он про ее лобок на всю страну и заодно себе как мужику антирекламу сделал!
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Евгения / 11.10.18 11:41Мне кажется, эти люди немного нездоровы…