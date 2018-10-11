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Данко просит у девушек интим фото


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О своеобразных интимных предпочтениях Данко рассказал сам. Произошло это во время беседы с журналистами портала «Собеседник». В девушках певца возбуждают татуировки и они обязательно должны быть на интимном месте.

Чтобы сразу отсеивать неподходящих дам, Данко во время близкого общения просит их выслать свои интимные фото. Пикантное тату есть и у его нынешней пассии. Артист рассказал, что в свое время Мария набила себе Карлсона. Самого Данко эффектная блондинка называет Малышом. Артист смеется, что теперь они нашли друг друга: Малыш и Карлсон.

Рассказал певец и об обязанностях на новом для себя поприще. Не так давно Данко стал депутатом. По словам певца, эта деятельность не оплачивается и представляет собой социально-общественную нагрузку. Такое положение вещей его устраивает.

Духовно он уже дорос до того, чтобы помогать другим, и делать что-то полезное для общества просто так, без материального вознаграждения. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни. Он завязал с алкоголем, бросил курить и у него появилось очень много энергии, которую ему захотелось направить в полезное русло.

На светских тусовках он теперь редкий гость и, как ни странно, не страдает от этого. По признанию Данко, последняя вечеринка, на которой он был, сильно удивила и напомнила ему фрик-шоу. Певец отметил, что больше ходить туда не желает. 

Краткая информация о Данко

Имя: Данко

Отчество: Валерьевич

День рождения: 20.03.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 180 см

Вес: 82 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

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1 Не нравится 1 Нравится 11.10.2018 Теги: Данко

А вы смогли бы рассказать о своих интимных пристрастиях на всю страну? 5  

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